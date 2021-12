Fondsvertrieb Matthias Mohr verlässt Blackrock

Matthias Mohr, der zuvor Vertriebsleiter Nord-West bei Blackrock war, hatte vor drei Jahren die Verantwortung für den Blackrock-Vertrieb in der Region Nord übernommen, nachdem Peter Peterburs den Vermögensverwalter verlassen hatte, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Mohr wurde noch im gleichen Jahr Stephan Lipfert zur Seite gestellt.

Mohrs Nachfolger Alexander Koch wechselte vor vier Jahren zu Blackrock. Er verantwortete den Vertrieb von Publikumsfonds über Banken, Versicherungen und Finanzberater in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Koch arbeitete zuvor elf Jahre lang für Fidelity International. Dort war er zuletzt Chefverkäufer für den Publikumsfondsvertrieb an Banken in Deutschland.