Fonds
Wie groß ist zu groß? Fondsgröße als Risiko
Volumen-Falle Wie groß ist zu groß? Wann ein Fonds sein Erfolgsrezept verliert
„Fonds sammelt im ersten Halbjahr 500 Millionen ein“ oder „ETF-knackt Milliarden-Marke“: Hohe Zuflüsse werden in der Finanzbranche als Erfolge gefeiert. Doch genau dieser Erfolg kann für Fonds auch zu einer Gefahr werden. Woran das liegt und wie die kritische Grenze aussieht, zeigt eine aktuelle Analyse von Morningstar, in der untersucht wird, wie viel Vermögen eine Aktienstrategie verkraften kann.
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