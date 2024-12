Die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen in der Berufswelt schreitet nur langsam voran. In den Vereinigten Staaten haben Frauen mittlerweile 29 Prozent der Führungspositionen auf C-Level-Ebene inne – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 17 Prozent vor einem Jahrzehnt. Das geht aus einer Studie von McKinsey hervor. Weltweit liegt dieser Anteil mit 25 Prozent etwas niedriger, verzeichnet jedoch ebenfalls einen stetigen Zuwachs – von 23 Prozent im Jahr 2021.

Auch die Diskrepanz zwischen Bildung und Karrierechancen ist nach wie vor groß. So haben im Jahr 2023 deutlich mehr Frauen als Männer ein Studium aufgenommen: 65 Prozent der weiblichen Studienanfänger stehen nur 58 Prozent der männlichen gegenüber. Trotzdem sind Frauen in Junior-Management-Positionen, die als entscheidende Karrieresprungbretter gelten, noch immer unterrepräsentiert und besetzen nicht einmal ein Drittel dieser Stellen.

Versicherungsbranche hat zweithöchsten Gender Pay Gap

Auch in Sachen Gehalt haben die Frauen haben nach wie vor das Nachsehen. Die deutsche Versicherungswirtschaft ist laut Online-Karriere-Portal Kununu die Branche mit dem zweithöchsten Gender Pay Gap: Nur in der Finanzbranche ist die Differenz zwischen Männer- und Frauengehältern noch größer.

Doch es gibt Ausnahmen. In der aktuellen Studie „World’s Best Companies for Women“ hat Forbes zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Statista ermittelt, welche Unternehmen besonders weit in Sachen Gleichstellung gekommen sind. Dafür befragten die Forscher etwa 100.000 Frauen, die für multinationale Unternehmen in 37 Ländern arbeiten. Um berücksichtigt zu werden, musste jede Unternehmensgruppe in mindestens zwei der sechs Kontinentalregionen der Welt (Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika und Karibik, Nordamerika und Ozeanien) tätig sein.

Methodisches Vorgehen

Die Umfrageteilnehmerinnen wurden unter anderem gefragt, ob sie ihren Arbeitgeber Freunden oder Familie empfehlen würden und wie sie das Unternehmen in Bezug auf allgemeine Arbeitsplatzpraktiken und geschlechtsspezifische Themen bewerten würden. Dazu gehörten Aspekte wie Lohngleichheit, die Reaktion des Managements auf Diskriminierungsbedenken von Frauen und ob Männer und Frauen die gleichen Aufstiegschancen im Unternehmen haben. Die Teilnehmerinnen wurden zudem gebeten, zu bewerten, wie andere Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen als Arbeitgeber abschneiden. All diese Antworten wurden kombiniert, um den sogenannten „Arbeitgeber-Markenwert“ zu ermitteln.

Eine weitere Kategorie, der „öffentliche Meinungswert“, zeigt, ob das Unternehmen Geschlechterstereotype durch seine Produkte, Marketingkampagnen oder gemeinnützige Initiativen bekämpft, ob die Unternehmensführer ihre Plattformen nutzen, um Geschlechtergleichheit zu fördern, und ob die Organisation in geschlechtsbezogene Skandale verwickelt war.

Abschließend wurde bei den bewerteten Unternehmen der Frauenanteil in Führungspositionen ermittelt und zur sogenannten „Führungsbewertung“ zusammengefasst.

Alle diese Datenpunkte wurden zusammengerechnet und mit Umfragedaten der vergangenen drei Jahre kombiniert, wobei aktuelle Daten stärker gewichtet wurden. Der Arbeitgeber-Markenwert machte 50 Prozent der Gesamtbewertung aus; der öffentliche Meinungswert 30 Prozent und der Führungswert 15 Prozent.

Aus den Ergebnissen haben die Forscher eine Liste mit den 400 frauenfreundlichsten Unternehmen erstellt. Welche Finanzarbeitgeber laut dieser Studie am besten abschneiden, erfahren Sie hier. Die besten Versicherungsarbeitgeber stellen wir Ihnen in unserer Bildstrecke vor.

