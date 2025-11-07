Das sind die besten europäischen Finanzarbeitgeber für Frauen
Welche Unternehmen sind die besten Arbeitgeber für Frauen? Das zeigt die aktuelle Forbes-Rangliste der „World's Top Companies for Women 2025“, die Forbes in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Statista erstellt hat.
120.000 Frauen weltweit befragt
Für die Studie befragten die Forscher rund 120.000 berufstätige Frauen in 36 Ländern. Die Teilnehmerinnen bewerteten ihre Arbeitgeber nach Kriterien wie Gehalt, Arbeitsbedingungen, Aufstiegschancen und Gleichberechtigung. Zudem floss ein „Public Opinion Score“ ein, der misst, wie stark sich Unternehmen öffentlich gegen Geschlechterstereotype engagieren – etwa durch Werbung, Initiativen oder Führungspositionen.
Um in die Rangliste aufgenommen zu werden, mussten Unternehmen eine internationale Präsenz in mindestens zwei Weltregionen nachweisen. Die Bewertung erfolgte nach verschiedenen Faktoren: Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen, Maßnahmen gegen Diskriminierung, Transparenz bei Vergütung und Aufstieg sowie dem Anteil weiblicher Führungskräfte. Aus allen Datenpunkten ermittelte Statista ein Gesamtranking der 400 besten Arbeitgeber weltweit.
Die Spitzenplätze belegen Microsoft (Rang 1), das Pharmaunternehmen Roche (Rang 2) sowie die National Bank of Canada (Rang 3).
Finanz- und Versicherungsbranche in Europa mit mäßigen Ergebnissen
Bei Finanz- und Versicherungsunternehmen aus Europa fällt das Ergebnis vergleichsweise mäßig aus: Der italienische Versicherer Generali Group liegt mit Platz 38 noch am weitesten vorn. Der französische Versicherer Axa Group erreicht Platz 65, während die österreichische Erste Group Bank als einziges Bankinstitut in den Top 100 auf Rang 80 landet.
Unternehmen aus Deutschland platzieren sich deutlich weiter hinten: Die Allianz kommt auf Rang 120, die Dekabank auf Rang 280 und die Deutsche Börse Group auf Rang 377 – gerade noch unter den besten 400.