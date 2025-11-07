Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat zum fünften Mal die weltweit besten Arbeitgeber für Frauen ermittelt. Mit ernüchterndem Ergebnis für die europäische Finanzbranche.

Forbes-Ranking Das sind die besten europäischen Finanzarbeitgeber für Frauen

Forbes hat zum fünften Mal die besten Arbeitgeber für Frauen vorgestellt.

Welche Unternehmen sind die besten Arbeitgeber für Frauen? Das zeigt die aktuelle Forbes-Rangliste der „World's Top Companies for Women 2025“, die Forbes in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Statista erstellt hat.

120.000 Frauen weltweit befragt

Für die Studie befragten die Forscher rund 120.000 berufstätige Frauen in 36 Ländern. Die Teilnehmerinnen bewerteten ihre Arbeitgeber nach Kriterien wie Gehalt, Arbeitsbedingungen, Aufstiegschancen und Gleichberechtigung. Zudem floss ein „Public Opinion Score“ ein, der misst, wie stark sich Unternehmen öffentlich gegen Geschlechterstereotype engagieren – etwa durch Werbung, Initiativen oder Führungspositionen.

Um in die Rangliste aufgenommen zu werden, mussten Unternehmen eine internationale Präsenz in mindestens zwei Weltregionen nachweisen. Die Bewertung erfolgte nach verschiedenen Faktoren: Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen, Maßnahmen gegen Diskriminierung, Transparenz bei Vergütung und Aufstieg sowie dem Anteil weiblicher Führungskräfte. Aus allen Datenpunkten ermittelte Statista ein Gesamtranking der 400 besten Arbeitgeber weltweit.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Spitzenplätze belegen Microsoft (Rang 1), das Pharmaunternehmen Roche (Rang 2) sowie die National Bank of Canada (Rang 3).

Finanz- und Versicherungsbranche in Europa mit mäßigen Ergebnissen

Bei Finanz- und Versicherungsunternehmen aus Europa fällt das Ergebnis vergleichsweise mäßig aus: Der italienische Versicherer Generali Group liegt mit Platz 38 noch am weitesten vorn. Der französische Versicherer Axa Group erreicht Platz 65, während die österreichische Erste Group Bank als einziges Bankinstitut in den Top 100 auf Rang 80 landet.

Unternehmen aus Deutschland platzieren sich deutlich weiter hinten: Die Allianz kommt auf Rang 120, die Dekabank auf Rang 280 und die Deutsche Börse Group auf Rang 377 – gerade noch unter den besten 400.