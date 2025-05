in Bildergalerien

Sportelite im Höhenflug: Alle zehn Spitzenverdiener im aktuellen Forbes-Ranking knacken die 100-Millionen-US-Dollar-Marke. Wer 2025 am meisten verdient.

Die Gehaltsspirale Spitzensport dreht sich weiter nach oben. Das geht aus dem Forbes-Ranking der bestbezahlten Sportler der Welt für 2025 hervor. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Rankings haben alle Top-10-Athleten die 100-Millionen-Dollar-Marke überschritten. Zusammen bringen es die zehn bestbezahlten Athleten auf ein Gesamteinkommen von 1,4 Milliarden US-Dollar.

Die Finanzkraft im Spitzensport wird auch daran deutlich, dass alle 50 gelisteten Sportler im vergangenen Jahr mindestens 53 Millionen US-Dollar verdient haben – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders auffällig: Die meisten Topverdiener sind in den USA oder Saudi-Arabien aktiv, wo geradezu astronomische Gehälter gezahlt werden.

Keine deutschen Sportler unter den Top 50

Doch professionelle Athleten generieren ihre Einkünfte längst nicht mehr nur durch ihre sportlichen Leistungen. Neben den ohnehin schon hochdotierten Verträgen mit Vereinen oder Verbänden sorgen vor allem Sponsoren- und Werbeverträge für zusätzliche Millioneneinnahmen.

Deutsche Sportler sucht man in der aktuellen Liste vergeblich – kein einziger deutscher Athlet schaffte es unter die 50 bestverdienenden Sportler der Welt. Darüber hinaus sind zum zweiten Mal in Folge auch keine Sportlerinnen unter den Top 50 vertreten. Tennisspielerin Coco Gauff, mit Einnahmen von 34,4 Millionen US-Dollar die bestbezahlte Sportlerin im Vergleichszeitraum von Mai 2024 bis Mai 2025, kommt nicht einmal in die Nähe der Qualifizierungsgrenze. Das zeigt, dass weibliche Athleten nach wie vor mit niedrigeren Gehältern rechnen müssen als ihre Kollegen. Der Abstand im Bereich der Spitzenverdiener wird dabei sogar immer größer, obwohl die Gehälter der Sportlerinnen insgesamt steigen.

Ranking der 10 bestbezahlten Sportler der Welt

Wer führt diese illustre Liste der finanziellen Schwergewichte an? Welcher Sportstar konnte sich den Spitzenplatz sichern? In unserer folgenden Bildergalerie präsentieren wir Ihnen die Top 10 mit allen Details zu den Einnahmen der Superstars.

Platz 10: Kevin Durant

Kevin Durant (rechts) bei einem Basketballspiel der Phoenix Suns gegen die LA Lakers in der Crypto.com-Arena. © Imago Images / ZUMA Press Wire

Jahresgehalt: 101,4 Millionen US-Dollar

Kevin Durant steht im aktuellen Forbes-Ranking auf Rang zehn der einkommensstärksten Athleten weltweit. Der US-Basketballer, der seit 2023 für die Phoenix Suns in der NBA aufläuft, generiert laut Forbes-Berechnungen jährlich 101,4 Millionen US-Dollar. Etwa 50 Millionen US-Dollar fließen aus Geschäftstätigkeiten jenseits des Sports in seine Kassen. Durant hat sich längst als Unternehmer etabliert und diversifiziert seine Einnahmequellen systematisch.

Sportlich kann der 35-Jährige auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bei den Olympischen Spielen in Paris holte er mit dem US-Team Gold. Anfang 2025 erreichte Durant zudem einen historischen Meilenstein: Als achter Spieler der NBA-Geschichte durchbrach er die 30.000-Punkte-Marke in der regulären Saison.

Parallel zu seiner Basketballkarriere erweitert Durant sein Medienunternehmen Boardroom für Sport, Unterhaltung und Kultur kontinuierlich. Zusätzlich engagiert er sich in einem neuen Förderprogramm für Profisportler und baut so sein Business-Portfolio weiter aus.

Die Strategie zeigt: Erfolgreiche Athleten setzen heute verstärkt auf multiple Einnahmequellen, um auch nach der aktiven Laufbahn finanziell abgesichert zu sein.