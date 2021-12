Formaxx kündigt an

Nach Formaxx-Angaben verfüge man derzeit über 700 Beratern in 100 Regionalbüros und 40.000 Kunden. Im Jahr 2009 werde laut Formaxx-Vorstand Ralf Steinmeister der Jahresumsatz 50 Millionen Euro erreichen. Die Berater des Hannoveraner Vertriebs sind im Status eines Maklers im Vermittlerregister registriert. Im April 2009 will Formaxx erstmals Bestandsprovisionen an seine Berater bezahlen, um die nachhaltige Kundenbetreuung zu vergüten. Den Angaben zufolge haben im ersten Quartal mehr als 200 Bewerber das zentrale Auswahlverfahren durchlaufen. Gerade in Ballungszentren bestehe weiter Bedarf, Büros durch kompetente Berater auszubauen, hieß es vom Unternehmen. „Bei Formaxx steht der Kunde und dessen ganzheitliche Beratung im Mittelpunkt. Das ist seit Anfang an einer unserer Grundsätze", so Formaxx-Vorstand Eugen Bucher. Als zentrale Aufgabe für dieses Jahr sieht Bucher die Weiterentwicklung der Beratungssoftware und ihre Implementierung im Unternehmen. Die Qualität der Formaxx-Finanzberatung solle weiter ausgebaut werden.