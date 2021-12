Formaxx: Kunden investieren vorsichtiger und erwarten mehr Informationen

95 Prozent der Finanz- und Versicherungsmakler berichten, dass ein Teil ihres Kundenstamms sich detaillierter informieren lässt als noch im Vorjahr. Auch das Risikobewusstsein der Kunden ist gestiegen: Sieben von zehn Maklern machen die Erfahrung, dass ihre Klienten vorsichtiger agieren als vor Krisenbeginn. Dies ergab eine bundesweite Befragung des Finanzberatungsunternehmen Formaxx unter 246 ihrer Finanz- und Versicherungsmakler. Während Finanzberater in Deutschland fast einstimmig von erhöhtem Informationsbedarf bei ihren Kunden berichten, zeigt nur ein Teil der Verbraucher diese größere Vorsicht: Die Hälfte der befragten Makler gibt an, dass maximal ein Drittel ihres Kundenstamms genauer als früher nachfragt. Ein anderes Bild zeigt sich dagegen bei Beratern mit mehr als zehn Jahren Berufserfahrung. Aus dieser Gruppe berichten mehr als 60 Prozent der Befragten, dass mindestens jeder dritte Kunde erhöhten Informationsbedarf hat. Bei jedem fünften Makler wollen sogar mehr als zwei Drittel der Kundschaft genauer Bescheid wissen. Der Grund laut Formaxx: Vielfach unterhalten diese erfahrenen Finanzberater bereits seit vielen Jahren intakte Kundenbeziehungen, so dass ihre Klienten nicht mehr alle Entwicklungen und Empfehlungen detailliert mitverfolgen. Aus Anlass der Krise verschaffen sich diese Kunden nun einen aktuellen Überblick über ihre Finanzangelegenheiten. „Insgesamt sehen wir einen deutlichen Trend zum gut informierten, kritischen Kunden“, erläutert Eugen Bucher, Vorstand der Formaxx, das Ergebnis der Befragung. „Die Tendenz nützt aber nicht nur uns, sondern auch unserer Branche insgesamt – denn für unseriöse Berater, die nur ihre Produkte unters Volk bringen wollen, wird es dadurch deutlich schwerer.“ Formaxx verfügt derzeit in 100 Regionalbüros über 700 Berater, die im Vermittlerregister als Makler registriert sind. Eigenen Angaben zufolge hat der Ende 2007 gestartete Finanzvertrieb mehr als 40.000 Kunden.