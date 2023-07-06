BTS Finance Group Formaxx, Mayflower und Definet ordnen ihre Vorstände neu

Innerhalb der BTS-Finance-Gruppe wechseln mehrere Vorstände in neue Aufgabenbereiche. Der personelle Umbau betrifft die BTS-Tochterunternehmen Formaxx, Mayflower Capital und Definet.

Wechseln innerhalb der Vorstände der BTS-Töchter Formaxx, Mayflower und Definet: Jörg Röckinghausen, Lars Breustedt und Jens Kolmsee (v. li.).

Die BTS-Finance-Gruppe ordnet die Zuständigkeiten an der Spitze ihrer Tochterfirmen neu. Die Vorstände Jens Kolmsee, Lars Breustedt und Jörg Röckinghausen erhalten zusätzliche

Vorstandsaufgaben. Die Gesellschaften sollten damit unter dem gemeinsamen Dach enger verzahnt werden und vor allem der Servicedienstleister Definet noch stärker eingebunden werden, begründet man bei der BTS-Finance-Gruppe die Neuaufstellung.

Demnach soll ab dem 1. Oktober der Formaxx-Vertriebsvorstand Breustedt an der Seite von Vorstand Kolmsee zum Co-Vorstandschef bei Formaxx werden. Bei der Schwestergesellschaft Definet tritt er ebenfalls den Vorstandsvorsitz an. Zusätzlich wird Breustedt – ebenso wie Jörg Röckinghausen – nun auch Vorstand bei der Muttergesellschaft BTS Finance.

Definet-Chef verlässt die Unternehmensgruppe

„Nach Ausscheiden des bisherigen Definet-Vertriebsvorstandes Mathias Horn wird die Definet wie auch die BTS-Mutter somit vom gleichen Vorstandstrio Breustedt, Kolmsee, Röckinghausen geführt“, heißt es aus der Unternehmensgruppe.

Gleichzeitig scheidet der bisherige Definet-Vertriebsvorstand Matthias Horn zum 31. Oktober aus dem Führungsgremium aus. Er wolle sich beruflich neu orientieren, dabei jedoch Definet weiter verbunden bleiben.

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Definet-Vorstand Röckinghausen übernimmt dann zusätzlich auch einen Vorstandssitz bei Mayflower Capital, wo er sich um Vertriebsförderung, Marketing und Weiterbildung kümmern soll. Er tritt dort an die Seite von Vorstand Kolmsee. Der Mayflower-Vertrieb obliege auch weiter dem Vertriebsdirektor Yörk Stadtfeld, heißt es von BTS.

BTS-Finance-Gruppe: Formaxx, Mayflower und Definet unter einem Dach

Im Aufsichtsrat aller drei BTS-Tochtergesellschaften wird weiterhin Thomas Scholl den Vorsitz führen. Aufsichtsratschef der gesamten BTS-Gruppe bleibt Bernhard Termühlen, der gleichzeitig Hauptanteilseigner der Unternehmensgruppe ist.

Die beiden Finanz-Großvertriebe Formaxx und Mayflower Capital hatten den Servicedienstleister Definet 2015 gegründet. Definet übernimmt unterschiedliche Backoffice-Aufgaben wie Administration, Rechnungswesen und Produktprüfung für andere Finanzdienstleister. Alle drei Unternehmen sind unter dem Dach der BTS-Finance-Gruppe aufgehängt.