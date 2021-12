Fortbildung: Persönlichkeitsentwicklung für Vermittler

Das Seminarangebot " Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte " der DVA bietet vom 19. bis 20. Mai 2011 in Köln eine neu konzipierte Weiterbildung für Führungskräfte der Versicherungswirtschaft an.Dem Seminar zugrunde liegt das sogenannte Persolog-Persönlichkeits-Profil. Anhand dieses Persönlichkeits-Tests des US-Amerikaners John G. Geier lernen die Seminarteilnehmer zunächst ihre eigene Persönlichkeit besser kennen. Sie erkennen, welche Stärken und Begrenzungen sich in ihrer Persönlichkeit manifestieren. Das eigene individuelle Persönlichkeits-Profil bildet die Grundlage für eine zielgerichtete weitere Persönlichkeitsentwicklung.Des Weiteren lernen Führungskräfte, ihr Umfeld im Allgemeinen und ihre Mitarbeiter im Besonderen situativ besser einzuschätzen. Ziel ist es, zu erkennen wie sie Mitarbeiter fördern und wo sie deren Stärken gewinnbringend einfordern können. Schwerpunkte der Weiterbildung sind zudem wertschätzende Kommunikation, Spannungs- und Konfliktpotenzial wahrnehmen und reduzieren, das Erkennen von Bedürfnissen sowie individuelle Fragestellungen der Seminarteilnehmer.Das zweitägige Seminar kostet 890 Euro plus Mehrwertsteuer und ist Bestandteil der neuen DVA-Seminarreihe für Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte in der Versicherungswirtschaft. Die DVA bietet die Seminare auch als maßgefertigte Inhouse-Lösung für Unternehmen an.Weiterführende Informationen zum persolog Persönlichkeits-Modell