Die Liste Fortune 500 zeigt die umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Hier kommen die Top 10 aus der Finanz- und Versicherungsbranche.

Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Fortune hat seine jährliche Rangliste der 500 weltweit größten Unternehmen nach Umsatz herausgebracht. Insgesamt erwirtschafteten die Top 500 einen Umsatz von rund 41 Billionen US-Dollar. Auf Platz eins steht erneut der US-Einzelhandelskonzern Walmart mit einem Jahresumsatz in Höhe von 611,289 Milliarden Dollar im Jahr 2022.

Hier kommen die Top 10 aus der Finanz- und Versicherungsbranche.

Platz 10: Fannie Mae 1 / 10 Schriftzug der Hypothekenbank Fannie Mae. Bildquelle: Imago Images / stock&people