Versicherungen
Die umsatzstärksten Finanz- und Versicherungsunternehmen
Weltweit Die Top 10 der umsatzstärksten Finanz- und Versicherungsunternehmen
Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Fortune hat seine jährliche Rangliste der 500 weltweit größten Unternehmen nach Umsatz herausgebracht. Insgesamt erwirtschafteten die Top 500 einen Umsatz von rund 41 Billionen US-Dollar. Auf Platz eins steht erneut der US-Einzelhandelskonzern Walmart mit einem Jahresumsatz in Höhe von 611,289 Milliarden Dollar im Jahr 2022.
Hier kommen die Top 10 aus der Finanz- und Versicherungsbranche.
|Platz im Gesamtranking:
|75
|Umsatz:
|121,596 Milliarden US-Dollar (Plus 19,7 Prozent)
|Gewinn:
|12,923 Milliaden US-Dollar (Minus 41,7 Prozent)
|Mitarbeiter:
|8.000
|Bereits seit so vielen Jahren unter den Top 500 vertreten:
|26
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association, FNMA) wurde 1938 gegründet. Es handelt sich um eine Hypothekenbank.
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