Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Fortune hat seine jährliche Rangliste der 500 weltweit größten Unternehmen nach Umsatz herausgebracht. Insgesamt erwirtschafteten die Top 500 einen Umsatz von rund 41 Billionen US-Dollar. Auf Platz eins steht erneut der US-Einzelhandelskonzern Walmart mit einem Jahresumsatz in Höhe von 611,289 Milliarden Dollar im Jahr 2022.

Hier kommen die Top 10 aus der Finanz- und Versicherungsbranche.

Platz 10: Fannie Mae
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Schriftzug der Hypothekenbank Fannie Mae | © Imago Images / stock&people
Schriftzug der Hypothekenbank Fannie Mae. Bildquelle: Imago Images / stock&people

 

Platz im Gesamtranking: 75
Umsatz:  121,596 Milliarden US-Dollar (Plus 19,7 Prozent)
Gewinn: 12,923 Milliaden US-Dollar (Minus 41,7 Prozent)
Mitarbeiter: 8.000
Bereits seit so vielen Jahren unter den Top 500 vertreten: 26

 

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association, FNMA) wurde 1938 gegründet. Es handelt sich um eine Hypothekenbank.

 