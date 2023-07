Wachstum trotz Herausforderungen Nachhaltige Geldanlage in Deutschland - der aktuelle Stand in 5 Grafiken

In einer Welt, die sich zunehmend auf Nachhaltigkeit konzentriert, hat die Rolle von grünen Geldanlagen in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Die Investoren, sowohl institutionelle als auch private, erkennen zunehmend die Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in ihren Anlageentscheidungen. Der jüngste Marktbericht 2023 des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) liefert Einblicke in den aktuellen Stand der nachhaltigen Geldanlagen in Deutschland und Österreich.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Marktberichtes 2023 im Überblick.

Wachstum nachhaltiger Geldanlagen

Der Bericht zeigt, dass nachhaltige Geldanlagen auf Wachstumskurs sind. In Deutschland betrug die Gesamtsumme Nachhaltiger Geldanlagen 578,1 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2022). Dazu zählen nachhaltige Publikumsfonds, Mandate und Spezialfonds sowie nachhaltig verwaltete Kunden- und Eigenanlagen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Gesamtsumme demnach um 15 Prozent, bei der letzten Erhebung lag die Wachstumsrate noch bei 65 Prozent.

Trotz des schrumpfenden Gesamtmarkts legten nachhaltige Publikumsfonds, Mandate und Spezialfonds um 16 Prozent zu, wodurch der Marktanteil im Jahr 2022 auf 12,5 Prozent (Vorjahr 9,4 Prozent) anstieg. Publikumsfonds verzeichneten mit einem Zuwachs von 29 Prozent den größten Anstieg.

Den befragten Experten zufolge bleibt der Trend intakt: 80 Prozent rechnen mit einem zunehmenden Volumen.

Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland 2022 (in Milliarden Euro) © FNG

Nachhaltige Anlagestrategien

Was ist nachhaltig – und was nicht? Ausschlüsse sind die führende Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland, sie werden angewendet bei 95 Prozent der betrachteten Assets. Engagement und Stimmrechtsausübung sind ebenfalls weit verbreitet, mit Anwendungen bei 90 Prozent beziehungsweise 88 Prozent der Assets.

Die Nachhaltigkeitsstrategie ESG-Integration hingegen wurde hingegen nur noch bei 64 Prozent als eine explizit auf Produktebene angewandte Strategie angegeben. Zur Anwendung des Best-in-Class-Ansatzes machten die befragten Anbieter bei 22 Prozent der Produkte Angaben, bei den Impact Investments war dies nur noch bei 1 Prozent der Fall

In Österreich sind dagegen die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und die EU-Taxonomie die am häufigsten genutzten Ansätze zur Impactmessung.

Nachhaltige Anlagestrategien bei Publikumsfonds, Mandaten und Spezialfonds in Deutschland 2022 und 2021 im Vergleich (in %) © FNG

Verteilung der Investoren

Bei der Betrachtung der Investoren kam es zu einer Trendwende. Bislang galten private Anleger als Wachstumstreiber, diese Entwicklung setzt sich in absoluten Zahlen nicht fort. Bei Betrachtung der relativen Verteilung zwischen den Investorentypen gab es ein moderates Wachstum. Während der Anteil privater Anleger im Vorjahr noch bei 36 Prozent lag, stieg er 2022 auf 45 Prozent.

Kirchliche Institutionen sind weiterhin die führenden institutionellen Investoren, die nachhaltige Anlagelösungen nutzen, in Deutschland. Es folgen die öffentliche Hand, Versicherungsunternehmen und Vereine auf Gegenseitigkeit sowie genossenschaftliche oder betriebliche Pensionsfonds. Dicht darauf folgen Stiftungen.

Typen institutioneller Investoren in Deutschland 2022 und 2021 (in % nach Volumen nachhaltiger Assets) © FNG

MiFID-II-Konformität

Die Kombination aus Produktinterventionsmaßnahmen (PAIs) und der Offenlegungsverordnung setzt sich durch, was auf eine zunehmende Regulierungskonformität im Bereich nachhaltiger Geldanlagen hinweist.

Merkmale für nachhaltige Fonds gemäß MiFID II in Deutschland 2021 (in % nach Volumen nachhaltiger Assets) © FNG

Merkmale für nachhaltige Fonds gemäß MiFID II in Deutschland 2022 (in % nach Volumen nachhaltiger Assets) © FNG

Klare Regulatorik gewünscht

Ein kohärenter regulatorischer Rahmen ist der größte Wunsch der Befragten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit klarer und konsistenter Regulierungen für nachhaltige Geldanlagen. Zudem äußerten die Befragten, dass die Datenverfügbarkeit verbessert werden muss, um gute und glaubwürdige Produkte auflegen zu können (Lesen Sie auch: Studie zeigt, woran es bei ESG-Fonds nach wie vor hapert)

Diese Grafik zeigt die größten Hemmnisse im Bereich Impact Investments © FNG

Fazit: Nachhaltigkeit bleibt ein Trend

Der FNG-Marktbericht 2023 zeigt, dass nachhaltige Geldanlagen in Deutschland und Österreich weiterhin wachsen und sich entwickeln. Während das Wachstum zulegt, unterstreicht der Bericht auch die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Dazu gehören die Verbesserung der Datenverfügbarkeit und die Schaffung eines klaren regulatorischen Rahmens.

Trotz dieser Herausforderungen ist es der Untersuchung zufolge vielen Vermögensverwaltern und institutionellen Investoren klar, dass nachhaltige Geldanlagen ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen sind, eine nachhaltigere und gerechtere Wirtschaft zu schaffen.