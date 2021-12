Redaktion 09.01.2015 Lesedauer: 1 Minute

Fotokopiert und zusammengetackert Barkeeper fällt auf dreiste Blüte rein

In England hat ein dreister Geldfälscher Erfolg in einer Kneipe gehabt. Seine Blüte einer 20-Pfund-Note: Er hatte einfach nur Vorder- und Rückseite des Scheins auf normalem Papier ausgedruckt und an den Seiten lose zusammengeheftet.