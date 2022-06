Aus Mannheim Die besten Bilder vom Fondskongress 2022

Am 21. und 22. Juni 2022 ist es so weit: Der Fondskongress öffnet seine Pforten. Zum 20-jährigen Jubiläum dieser Veranstaltung treffen im Rosengarten in Mannheim Anlageberater, Vermögensberater und Investmentspezialisten aus Banken und Sparkassen auf namhafte Aussteller – Fondsgesellschaften, Versicherungen, Maklerpools und andere Branchenspezialisten. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Dir Fotos von beiden Tagen. Schaue regelmäßig hinein! Wir aktualisieren die Galerie fortlaufend.