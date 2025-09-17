Morgens, 7.30 Uhr in Hamburg. Die Besucher strömen zum Cruise Center Altona. Bildquelle: Matthias Oertel

Viktoria Delius-Trillsch von Veranstalter rehblau und Malte Dreher, Herausgeber des private banking magazins, begrüßen die Gäste. Bildquelle: Matthias Oertel

Anahita Thoms von Baker McKenzie sprach in ihrer Keynote über den Handel in geopolitisch herausfordernden Zeiten. Bildquelle: Matthias Oertel

Ruhe vor dem Sturm: Die Mitarbeitenden sind bereit für die Gäste. Bildquelle: Matthias Oertel

Deborah Kay von Guinness Global Investors am Stand des britischen Fondsanbieters. Bildquelle: Matthias Oertel

Der große Hauptsaal des Cruise Center Altona bietet ein spektakuläres Panorama des Hamburger Hafens. Bildquelle: Matthias Oertel

Alexandra Varenhold von Capitell im Gespräch. Bildquelle: Matthias Oertel

Zeit zum Netzwerken während einer Pause. Bildquelle: Matthias Oertel

Lars Ellermeier, geschäftsführender Direktor (Managin Director) der Rothschild & Co. Vermögensverwaltung ist Stammgast auf dem Kongress. Bildquelle: Matthias Oertel

Dennis Mertens von Guinness Global Investors. Bildquelle: Matthias Oertel

Peter Ehlers (l.), Herausgeber des private banking magazins, im Gespräch mit Thorben Pollitaras, Geschäftsführer von Comgest Deutschland. Bildquelle: Matthias Oertel

Jörg Bünning von Merck Finck im Gespräch. Bildquelle: Matthias Oertel

Beim Netzwerken: Sven Hoppenhöft, Geschäftsführer bei Pro Boutiquenfonds. Bildquelle: Matthias Oertel

Intensiver Austausch auch zwischen den Vorträgen und Roundtables. Bildquelle: Matthias Oertel

Heike Schmidt von der Sparkasse Harburg-Buxtehude im Gespräch. Bildquelle: Matthias Oertel

Markus Bertl, Branch Manager bei Aviva Investors, spricht mit Veranstalterin Viktoria Delius-Trillsch. Bildquelle: Matthias Oertel

Im Dialog: Niklas Kühn, Portfoliomanager bei der Joachim Herz Stiftung. Bildquelle: Matthias Oertel

Angela Möller von der Sparkasse Rotenburg Osterholz im Gespräch während einer Vortragspause. Bildquelle: Matthias Oertel

Elena Winkelmann, Wealth Managerin bei der Bethmann Bank, im Austausch mit anderen Kongressgästen. Bildquelle: Matthias Oertel

Sagar Thanki (links), Portfoliomanager bei Guinness Global Investors, mit Marc Radke vom private banking magazin. Bildquelle: Matthias Oertel

Verena und Richard Klix, Gründer der Rivera Stiftung. Bildquelle: Matthias Oertel

Christian Steinbach, Leiter Spezialberatung Investments Region Nord bei der Deutsche Bank, während eines Roundtables. Bildquelle: Matthias Oertel

Artur Stoll und Sushma Rodda von DWS Xtrackers bei ihrem Investment-Impuls-Vortrag. Bildquelle: Matthias Oertel

Christian Hammes vom Eta Family Office und Host des Podcasts „Das große Bild“. Bildquelle: Matthias Oertel

Gute Laune: Nele Adam von Berenberg im Gespräch. Bildquelle: Matthias Oertel

Thomas Bächer, Vorstand der Maiestas Vermögensmanagement. Bildquelle: Matthias Oertel

Hatte es nicht weit zum Kongress: Robert-Philip Volkmann, Abteilungsdirektor von der Hamburger Sparkasse. Bildquelle: Matthias Oertel

Managing Director, Regionalleiter West und Head of Lending: Dirk von Ahlefeld, Merck Finck, an einem der zahlreichen Roundtable. Bildquelle: Matthias Oertel

Auch in Hamburg kann die Sonne strahlen: Networking im Cruise Center Altona. Bildquelle: Matthias Oertel

Daniel Ong, Portfoliomanager bei Avantis Investors, im entspannten Austausch. Bildquelle: Matthias Oertel

Sven Erichson, Direktor im Wealth Management der Commerzbank in Hannover, stärkt sich mit einem Kaffee. Bildquelle: Matthias Oertel

Andreas Hermann von M.M. Warburg & CO im Gespräch. Bildquelle: Matthias Oertel

Nazmi Karak von der Commerzbank. Bildquelle: Matthias Oertel

Susanne Munsche vom Munsche Family Office. Bildquelle: Matthias Oertel

Stefan Rath vom Deutsche Oppenheim Family Office hört interessiert zu. Bildquelle: Matthias Oertel

Sonnendurchflutet: Zum Kongress zeigt Hamburg sich von seiner besten Seite. Bildquelle: Matthias Oertel

Jens Georg, Abteilungsdirektor Private Banking bei der Haspa, bei einem der Roundtables. Bildquelle: Matthias Oertel

Skeptischer Blick: Philipp Otte, Leiter des Private Bankings der Nord LB in Hannover. Bildquelle: Matthias Oertel

Markus Raring, Leiter des Private Bankings der Sparkasse Münsterland Ost. Bildquelle: Matthias Oertel

Qualität aus dem obersten Regal: Auch für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Bildquelle: Matthias Oertel

Vollbesetzte Roundtables: Während der Gesprächsrunden herrschte große Konzentration. Bildquelle: Matthias Oertel

Am Roundtable: Markus Neumann von M.M. Warburg & CO. Bildquelle: Matthias Oertel

Olaf Warneke, Private-Banking-Berater für Unternehmerfamilien bei der Sparkasse Lüneburg. Bildquelle: Matthias Oertel

Tatiana Boldt, Portfolio Managerin der Herz Stiftung. Bildquelle: Matthias Oertel

Andreas Dimopoulos, Leiter des Fonds- und Portfoliomanagements bei Signal Iduna Asset Management. Bildquelle: Matthias Oertel

Juliane Schönefeld, Wealth Managerin bei der Commerzbank. Bildquelle: Matthias Oertel

Chris Nevermann, Abteilungsdirektor Private Banking der Hamburger Sparkasse in einem angeregten Gespräch. Bildquelle: Matthias Oertel

Hendrik Rademacher vom SAF Family Office. Bildquelle: Matthias Oertel

Anja Lauterjung von M.M. Warburg und Co am Stand ihres Arbeitgebers. Bildquelle: Matthias Oertel

Hat was zu sagen: Martin Paulsen, Fondsmanager bei der Top Vermögensverwaltung. Bildquelle: Matthias Oertel

Hört aufmerksam zu: Karsten Stuhr, Investmentanalyst bei der Capella Vermögensverwaltung. Bildquelle: Matthias Oertel

Voller Einsatz: Stuart Empson von Aviva Investors im Austausch. Bildquelle: Matthias Oertel