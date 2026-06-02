Namhafter Zuwachs für die Hamburger Anleihen-Boutique Fountain Square Asset Management: Ein Credit-Spezialist der Privatbank Berenberg kommt an Bord.

Die Hamburger Anbleihen-Boutique Fountain Square Asset Management hat Jonas Schlichting als Credit Trader verpflichtet. Schlichting war zuvor mehr als fünf Jahre bei der Privatbank Berenberg als Multi-Asset-Trader tätig.

In seiner neuen Position wird der 30-Jährige zukünftig im Management aller drei Anleihen-Fonds des Hauses eingebunden sein. Fountain Square managt seit seiner Gründung im September 2021 Strategien im europäischen Anleihenmarkt, zuletzt erweitert um den im März 2026 aufgelegten FS Pelican Financial Credit, der auf Coco-Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ausgerichtet ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Jonas für unseren Weg gewinnen konnten und er seine Erfahrung aus einem renommierten und etablierten Kreditinstitut einbringt“, sagt Fountain-Square-Gründer und -Investmentchef Andreas Meyer.

Über Fountain Square Asset Management

Fountain Square ist eine bankenunabhängige, inhabergeführte Fondsboutique, die sich auf aktiv gemanagte Credit-Strategien mit geringer Korrelation zu klassischen Anleihen- und Aktienmärkten spezialisiert hat. Neben dem CoCo-Fonds hat Foiuntain Square außerdem den Ucits-Fonds FS Colibri Event Driven Bonds und den Luxemburger AIF FS Toucan Absolute Credit im Angebot.