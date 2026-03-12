Die Fondsboutique Fountain Square hat einen weiteren Fonds auf den Markt gebracht. Mit dem Neuprodukt setzen die Hamburger auf eine spezielle Anleihenklasse.

Der neue FS Pelican Financial Credit (DE000A411PK6) der Hamburger Fondsboutique Fountain Square legt den Schwerpunkt auf sogenannte Coco-Anleihen europäischer Finanzinstitute. Bei Coco-Anleihen – Abkürzung für Contingent Convertibles – handelt es sich um bedingte Wandelanleihen, die bei Eintreten festgelegter Ereignisse von Fremd- in Eigenkapital umgewandelt werden.

„Banken müssen regulatorisches Kapital kontinuierlich vorhalten und refinanzieren“, erklärt Andreas Meyer, Gründer und Investmentchef von Fountain Square. In diesem Bereich gebe es Chancen für Investoren. Coco-Anleihen würden in Fonds häufig als Beimischung genutzt. Davon wollen sich die Hamburger mit ihrer neuen Ucits-Strategie abheben.

Das Portfolio besteht den Angaben zufolge aus etwa 100 Anleihen. Im Fokus stehen Papiere europäischer Emittenten mit sicherem Investment-Grade-Rating. Ergänzend kommen Anleihen aus weniger abgedeckten Regionen wie Portugal und Griechenland ins Portfolio.

Der Fonds ist in zwei Tranchen für institutionelle Anleger (DE000A411PK6) sowie Retail-Investoren (DE000A411PJ8) erhältlich. Beide Anteilsklassen sind ausschüttend. Fountain Square arbeitet mit mehreren Partnern zusammen: Als Kapitalverwaltungsgesellschaft agiert Ampega Investment, die UBS übernimmt die Verwahrstellenfunktion und Fidus Finanz stellt das Haftungsdach bereit.

Mit dem Pelikan fungiert auch bei dem neuen Fonds ein Vogel als Namensgeber. Weitere Strategien der Boutique sind mit dem FS Colibri Event Driven Bonds (DE000A2QND12) und dem FS Toucan Absolute Credit (LU2858698389) nach dem Kolibri und dem Tukan benannt.