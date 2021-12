Oliver Lepold 18.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

FPSB-Vorstand zu Weiterbildung für Finanzplaner „Der Trend geht klar zu Teilplänen, die Kundenbindung bleibt enorm hoch“

Am Rande des Finanzplaner Forums in Düsseldorf nahm Wolfgang J. Reittinger, Professor für Private Wealth Management an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt/Main und Vorstand des FPSB Deutschland, Stellung zum Begriff und der Entwicklung des Financial Planning in Deutschland.