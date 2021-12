Frage-Antwort in Paris Geldpolitik der Notenbanken: „Es sieht wie eine Falle aus“

Die Pressekonferenz auf dem Amundi World Investment Forum in Paris (v.l.n.r.): Moderator Adrian Dearnell, Mitgründer von Eurobusiness Media, Raghuram Rajan, Finanzprofessor an der Chicago Booth Business School und ehemaliger Chefvolkswirt beim IWF, Martin Feldstein, Wirtschaftsprofessor an der Harvard-Universität, Angus Deaton, Nobelpreisträger für Wirtschaft, Simon Fraser, ehemaliger Staatssekretär im Außenministerium UK, Pascal Blanqué, Investmentchef bei Amundi | Foto: DAS INVESTMENT