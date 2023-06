Tipps von Psychotherapeutin Franca Cerutti Neinsagen im Job – so klappt es

Es ist ein Wort mit nur vier Buchstaben – und dennoch kann es unendlich schwer sein, einfach mal Nein zu sagen. Warum das so ist und wie man lernen kann, sich besser abzugrenzen, weiß Psychotherapeutin Franca Cerutti. Das sind ihre zehn Tipps zum besseren Neinsagen – privat und im Job.

© Christin Jahns mit Canva

„Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere unsere Grenzen kennen und schützen“, betont Franca Cerutti auf der Bühne beim Emotion Women‘s Day (EWD). Das Thema ihres Vortrags: „Besser Neinsagen – und warum es vielen von uns so schwerfällt“.

Als Hauptgrund dafür nennt die psychologische Psychotherapeutin unsere Angst davor, andere zu frustrieren und zu enttäuschen. Das Dilemma daran:

„Je öfter man Ja sagt, desto eher gewöhnen sich andere Menschen an eine positive Antwort, und desto berechtigter ist die Sorge davor, dass sie bei einem Nein enttäuscht sind.“

Wenn du also bisher bei jeder Aufgabe, die deine Kolleg:innen an dich abtreten wollten, Ja gesagt hast, egal wie viel du selbst schon zu tun hattest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sich von einem Nein erst einmal vor den Kopf gestoßen fühlen und sich daran gewöhnen müssen.

Doch warum fällt es uns eigentlich so schwer, andere zu enttäuschen?

Dass Nein sagen so schwerfällt, lässt sich aus Ceruttis Sicht anhand von Biologie und Biografie erklären.

Biologie: „Stellt euch vor, ich stelle mich hinter meine Mutter und lege die Hände auf ihre Schultern. Meine Mutter wiederum legt die Hände auf die Schultern ihrer Mutter und so weiter, dann bräuchte es nur 170 Mütter, bis wir am Ende der Steinzeit angelangt wären. Wir haben immer das Gefühl, die Steinzeit ist ewig her. Aber unsere Gehirne hatten nicht viel Zeit, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und in der Steinzeit war Kooperation das Überlebensrezept. Wer aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, hatte keine Chance. Deswegen haben wir heute teils noch so große Angst davor, ausgeschlossen zu werden, auch wenn wir nicht mehr direkt daran sterben würden.“

„Stellt euch vor, ich stelle mich hinter meine Mutter und lege die Hände auf ihre Schultern. Meine Mutter wiederum legt die Hände auf die Schultern ihrer Mutter und so weiter, dann bräuchte es nur 170 Mütter, bis wir am Ende der Steinzeit angelangt wären. Wir haben immer das Gefühl, die Steinzeit ist ewig her. Aber unsere Gehirne hatten nicht viel Zeit, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und in der Steinzeit war Kooperation das Überlebensrezept. Wer aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, hatte keine Chance. Deswegen haben wir heute teils noch so große Angst davor, ausgeschlossen zu werden, auch wenn wir nicht mehr direkt daran sterben würden.“ Biografie: „Kleine Kinder wissen ganz genau, was sie wollen. Die Reaktionen ihres Umfelds zeigen ihnen, was davon zu halten ist und prägen so die innere Stimme des Kindes. Auf diese Weise lernen Kinder, sich dafür verantwortlich zu fühlen, wie es anderen mit ihrem Willen geht. Diese Verantwortlichkeit und kooperatives Verhalten werden Mädchen in der Regel stärker anerzogen als Jungen. Das ist ein Grund dafür, dass es Frauen oftmals schwerer fällt, Nein zu sagen, als das bei Männern der Fall ist.“

Aber warum ist es eigentlich problematisch, immer Ja zu sagen?

„Ein Nein zu anderen ist gleichzeitig ein Ja zu dir“, sagt Cerutti.

Denn: Mit einem Nein verteidigen wir unsere Grenzen und treten für unsere Bedürfnisse ein. Und wer sollte das sonst machen, wenn wir es selbst nicht tun?

Wenn du im Job beispielsweise nicht mal Nein sagst, wirkst du vielleicht nicht ausgelastet, weil du deine Grenzen nicht deutlich machst – und bekommst -zum Dank- immer mehr aufgebrummt.

Darüber hinaus: „Klar Nein zu sagen ist nicht nur gut für dich selbst – eigentlich ist es auch ein Gebot von Höflichkeit und Respekt“, schreibt Cerutti auf ihrer Website. „Warum? Weil Aufschieben, Rumeiern, vage Zusagen machen und es dann doch nicht schaffen, oder ein halbherziges Ja viel Lebenszeit und Energie kostet - und zwar nicht nur deine!“

Schließlich bringt es Kolleg:innen und Freund:innen auch nichts, wenn sie sich auf dein Ja am Ende nicht verlassen können oder sie sich auch schlecht fühlen, wenn sie merken, wie viel Kummer es dir gemacht hat, ihren Wünschen gerecht zu werden.

Besser Neinsagen – so geht’s mit diesen zehn Tipps



Da Neinsagen vielen so schwerfällt, gibt die Psychotherapeutin und Podcasterin auf ihrer Website zehn Tipps, mit denen es dir in Zukunft besser gelingt:

Stoppe vorauseilenden Gehorsam: Frage dich, wessen Erwartungen du gerade erfüllst. Wurde wirklich aktiv ein Wunsch oder eine Bitte an dich herangetragen? Oder tust du Dinge, die dich Überwindung und Anstrengung kosten, schon aus Gewohnheit? Hinterfrage deine Motive: Möchtest du gemocht werden? Möchtest du eine wichtige Rolle einnehmen? Möchtest du anderen schlechte Gefühle ersparen? Möchtest du dich unverzichtbar machen? Denkst du, dass du belastbarer bist, oder Dinge besser kannst? Sei ganz ehrlich zu dir selbst, und frage dich: Funktioniert es? Und entspricht es der Realität? Wechsle die Perspektive: Wie reagierst du selbst auf ein Nein? Neigst du dazu, Neinsager:innen ein schlechtes Gewissen zu machen? Und ist es möglich, dass du eine der Reaktionen zeigst, die du im Grunde selbst fürchtest? Zeige Akzeptanz und Respekt und geh mit gutem Beispiel voran. Nein ist okay! Mache dir die Kosten bewusst: Das Ja hat seinen Preis: Das könnte eine emotionale Schieflage sein, weil du mehr gibst, als du bekommst. Oder du wirkst nicht ausgelastet, weil du deine Grenzen nicht deutlich machst – und bekommst immer mehr aufgebrummt. Jasager:innen sind oft erschöpft. Drehe einen Zukunftsfilm: Was gewinnst du, wenn du dich traust, Nein zu sagen? Male es dir möglichst bildlich aus: Du als glückliche:r Neinsager:in – drehe einen lebendigen inneren Film! Kopf hoch, Schultern zurück, Brust raus: Das Neinsagen ist zurzeit noch ein Kraftakt für dich? Gib deinem Körper also eine aufrechte, selbstbewusste Position, atme tief ein und aus, achte auf eine ruhige Stimme. Deine Physiologie und deine Psychologie sind untrennbar verbunden, und ein starkes äußeres Auftreten ist eine wichtige Grundlage für ein starkes Nein. Übe mit Kleinigkeiten: Erträgst du sehr, sehr viel – und irgendwann explodierst du wie eine Bombe? Und dafür erntest du Unverständnis, weil du „nie was gesagt“ hast?

Bingo: Übe schon in den Kleinigkeiten, öfter mal Nein zu sagen. Dann gewöhnst du dich daran, und dein Umfeld gleich mit. Verschaffe dir Zeit: Lass dich nicht überrumpeln, und antworte nie sofort. Sag zum Beispiel, dass du erst in deinen Kalender schauen musst, oder gerade gedanklich woanders bist. Dann kannst du die Sache durchdenken, dir einen Text zurechtlegen, deine starke Körperhaltung einnehmen und freundlich Nein sagen. Zeige Verständnis, bedanke dich und bleibe dennoch bei deinem Nein. Ein Nein wirkt freundlicher, wenn du Verständnis für die Situation des Fragenden zeigst, oder dich für das Vertrauen bedankst. Mach dir aber gleichzeitig klar, dass hier vielleicht gerade jemand versucht, ein eigenes Problem zu lösen, indem er es zu deinem Problem macht.

Thanks, but no thanks. Erinnere dich an erfolgreiche Neins: Ein Nein ist für alle Beteiligten im ersten Moment ein bisschen unangenehm - für denjenigen, der es ausspricht, und für denjenigen, der zurückgewiesen wird. Aber wie ist der mittel- und der langfristige Effekt? Erinnerst du dich an das stolze, freie Gefühl? An die Gelassenheit? Was waren die besten Neins deines Lebens? Denen kannst du noch ein paar hinzufügen!

Zum letzten Punkt nennt Cerutti beim EWD noch die 10-10-10-Regel.

Das heißt: Überlege dir, wie es dir mit dem Nein in zehn Minuten, in zehn Monaten und in zehn Jahren geht.

Denn: Auch wenn ein Nein im ersten Moment immer etwas unangenehm ist, wie wichtig sind diese Gefühle, wenn etwas Zeit vergangen ist und wie groß dagegen der Nutzen, den du aus der klaren Kommunikation deiner Grenzen ziehen kannst.