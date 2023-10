Von der Credit Suisse Francesca McDonagh übernimmt Chefposten bei Universal Investment

David Blumer, der das Unternehmen in den vergangenen fünf Monaten als Interim-CEO geleitet hat, soll Francesca McDonagh (48) künftig dabei unterstützen, das Unternehmen auf Wachstumskurs zu halten, so die Mitteilung.

Die Unternehmensgruppe ist europäische Fonds-Service-Plattform und legt als sogenannte Super Manco sowohl Fonds im Ucits- als auch im AIF-Mantel auf. Aktuell gibt das Unternehmen ein administriertes Vermögen von rund 979 Milliarden Euro, 2.000 Fonds- und Investmentmandaten sowie mehr als 1.700 Mitarbeitende an den Standorten Frankfurt, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm, Hamburg und Krakau an.

McDonagh sagt: „Ich freue mich sehr darauf, Teil des Teams der Universal-Investment-Gruppe zu werden und das Unternehmen zu einem echten ‚Global Leader‘ in seiner Branche zu machen. Die weitere Internationalisierung wird ein Schlüsselfaktor sein, um den erfolgreichen Wachstumskurs zu beschleunigen.“

Langjährige internationale Branchenerfahrung bei Finanzdienstleistern

McDonagh hat rund 25 Jahre Erfahrung bei Finanzdienstleistern und Universal zufolge internationale Führungsrollen besetzt, bei denen sie sich um Unternehmenswachstum, Kundenservice und technologische Weiterentwicklung kümmerte.

Jüngst war sie Chief Operating Officer der Credit Suisse, wo sie mitverantwortlich für die Integration der Bank in die UBS war. Die größte Schweizer Bank hatte den angeschlagenen Wettbewerber übernommen.

Zuvor steuerte sie über einen Zeitraum von fünf Jahren die Bank of Ireland und leitete deren erfolgreiche Neupositionierung, so Universal-Investment. Außerdem war McDonagh bereits in unterschiedlichen Führungsrollen bei der britischen HSBC tätig. Unter anderem leitete die Managerin das europäische Privatkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank.

Die 1968 gegründete Universal Investment bietet nach eigenem Bekunden als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und alternative Investments an. Das Unternehmen ist auch Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.