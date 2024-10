DAS INVESTMENT: Herr Große-Allermann, Sie waren lange Zeit für Norman Rentrop tätig. Wie kam es dazu und was haben Sie dort gemacht?

Jens Große-Allermann: Ich war 21 Jahre lang, von 2003 bis Ende Februar dieses Jahres, für den Verleger Norman Rentrop tätig. Zunächst habe ich seine Beteiligungen verwaltet, wobei der Schwerpunkt anfangs nicht unbedingt im börsennotierten Bereich lag. Im Laufe der Zeit haben wir das Portfolio dann so entwickelt, dass wir praktisch zu 100 Prozent in börsennotierten Unternehmen investiert waren. Es war eine sehr interessante Reise, bei der ich viel lernen und aufbauen konnte.

Und wie kam der Kontakt zu Frank Frischer und Shareholder Value zustande?

Große-Allermann: Frank und ich kennen uns seit etwa 20 Jahren aus der Value-Investing-Community in Deutschland. Als ich mich neu orientieren wollte, kamen wir ins Gespräch und seit dem 1. März bin ich nun bei Shareholder Value Management an Bord.

Frank Fischer: Ich bin total dankbar für diese Entwicklung. Jens hat diese wunderbare Community ins Leben gerufen, ohne die ich dieses Netzwerk so gar nicht hätte vorfinden können.