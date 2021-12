Frank Fischer zur Lage an den Börsen „Bei Value ist nicht so viel Leben drin“

Anleger fliehen in nichtzyklische Werte – die Angst vor der Rezession bricht sich Bahn. Nur kommt das auch mal zurück? Und wie geht es dem Mittelstand gerade? Frank Fischer, Fondsmanager und Investmentchef von Shareholder Value mit einem Rundumschlag in einem Radio-Interview, das Sie hier hören können.