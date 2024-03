Frank Grund verschiebt noch einmal seinen Ruhestand und heuert bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur im Rating-Komitee an. „Ich freue mich, dass mit Dr. Frank Grund ein ausgewiesener Versicherungsexperte mit einem breiten Erfahrungsschatz in unser Rating-Komitee zurückkehrt“, sagt Reiner Will, Geschäftsführer der Assekurata.

Das Rating-Komitee ist das urteilsgebende Organ von Assekurata. Es diskutiert die Ergebnisse und bestimmt das endgültige Rating. „Diese komplexe Aufgabe ist nur durch ein Expertengremium zu bewältigen“, erklärt Will. Das Gremium setzt sich aus dem jeweiligen leitenden Rating-Analysten, einem Bereichsleiter Analyse und Bewertung der Assekurata und mindestens zwei externen Experten zusammen.

Grund war zuvor von Oktober 2015 bis September 2023 Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der Bafin. Während seiner beruflichen Laufbahn durchlief er in der Versicherungswirtschaft wichtige Stationen, bekleidete dabei Spitzenpositionen. Bevor er 2015 zur Finanzaufsicht wechselte, war er von 2014 bis 2015 Mitglied im Aufsichtsrat der Ideal-Versicherungsgruppe.

„Von 2013 bis 2015 war er auch im Rating-Komitee Assekurata aktiv. Von November 2003 bis 31. Dezember 2012 war er neun Jahren an der Spitze der Basler Versicherungen tätig. Seit November 2008 war er Vorsitzender des Vorstands der Deutscher Ring Lebensversicherung und der Deutscher Ring Sachversicherungs. Vor seiner Tätigkeit in der Baloise Group (Basler) war Grund von 1986 bis 2003 beim Gerling-Konzern beschäftigt, zuletzt als Vorstandsmitglied für Transport-, Luftfahrt- und industrielle Kfz-Versicherungen sowie für Teile der Auslandsorganisation. “