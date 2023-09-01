Chefaufseher für Versicherer Frank Grund verlässt Bafin

Nach acht Jahren als Bafin-Chefaufseher für Versicherer und Pensionsfonds tritt Frank Grund Ende September in den Ruhestand. Über seine Nachfolge sprach Bafin-Präsident Mark Branson auf der diesjährigen Jahreskonferenz der Behörde.

Im Oktober 2015 trat Frank Grund als Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) bei. Nun geht der 65-Jährige Ende September in den Ruhestand. Das gab die Behörde auf ihrer diesjährigen Jahreskonferenz in Bonn bekannt.

Vor seinem Wechsel zur Bafin übte Grund mehrere Aufsichtsrats- und Beiratsmandate in der Versicherungsbranche aus. So war er zwischen 2008 und 2012 Vorstandsvorsitzender von Deutscher Ring Sach und Deutscher Ring Leben. Zudem hatte er zwischen 2003 und 2012 die Position als Vorstandsvorsitzender und Hauptbevollmächtigter der Basler Versicherungen Deutschland inne.

Zuvor war Grund seit 1986 für den Gerling-Konzern tätig, ab 2000 als Vorstandsmitglied für die Geschäftsfelder Transport-, Luftfahrt- und industrielle Kfz-Versicherung sowie Ausland.

Nachfolger "noch nicht kommunizierbar"

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Grunds Nachfolger sei bereits gefunden worden, erklärte Bafin-Präsident Mark Branson auf der Konferenz. Einen Namen nannte er allerdings nicht. Die Nachfolgeregelung sei "noch nicht kommunizierbar", sagte Branson. Einen konkreten Zeitpunkt für die Bekanntgabe des Nachfolgers nannte er ebenfalls nicht. Er sei aber zuversichtlich, dass man bald einen Namen veröffentlichen könne.

„Gespräche am Rande der Konferenz lassen schließen, dass der oder die Neue nicht aus der Versicherungswirtschaft kommen werde“, berichtet das Branchenmagazin Asscompact in seiner Online-Ausgabe.