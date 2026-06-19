Liebe Whisky-Freunde,



in dieser Ausgabe widmen wir uns dem Thema „Frauen und Whisky“. In meinen Tastings und auf Messen liegt der Anteil seit Jahren bei etwa 70 Prozent Männern und 30 Prozent Frauen. Das mag sich langfristig ändern – kurzfristig bleibt das Bild wohl ähnlich.



Ganz anders sieht es auf der Produktionsseite aus. In der Whiskyindustrie übernehmen immer mehr Frauen Schlüsselrollen: als Master Blenderinnen, Distillery Managerinnen oder Eigentümerinnen. Sie prägen Stil, Qualität und Kultur – und verändern damit eine lange männlich dominierte Branche, besonders in Schottland.

Ein Beispiel ist Annabel Thomas, Gründerin der Nc’Nean Distillery in den Highlands. Mit Fokus auf Bio-Qualität und Nachhaltigkeit hat sie eine der innovativsten Brennereien des Landes aufgebaut. Nc’Nean produziert klimaneutral und verbindet traditionelle Handwerkskunst mit konsequent ökologischem Denken. Als Frau an der Spitze einer Brennerei ist Thomas eine Inspiration für viele, die in die Branche einsteigen möchten.

Kolumnist Frank Jerger, Inhaber des Fachgeschäfts „Whisky For Life“ in Frankfurt © Christoph Fröhlich

Dass Frauen „anatomisch“ eine bessere Sensorik als Männer besitzen, ist kaum abzustreiten. Die Chemikerin Rachel Barrie zählt zu den bekanntesten Master Blenderinnen Schottlands. Sie hat über Jahre den Stil von Benriach, Glendronach und Glenglassaugh geprägt und verantwortet heute die Produktlinien von Benriach Distillers, Teil des Brown-Forman-Konzerns.

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Ein weiteres starkes Signal kommt von Islay: Seit Anfang 2026 ist Bryony McNiven Distillery Managerin bei Ardbeg – die erste Frau in dieser Position seit fast 200 Jahren. Sie trägt die operative Verantwortung für Produktion, Team und Qualität in einer der ikonischsten Malt-Brennereien der Welt.

Whisky ist längst keine Männerdomäne mehr – weder im Glas noch am Brennkessel. Und vielleicht ist genau das die schönste Entwicklung: Wenn mehr Frauen Whisky machen, wird die Branche vielfältiger. Und der Whisky am Ende oft noch interessanter.

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