Frank Rottenbacher Bundestagsbeschluss gute Nachricht für Makler

„Die gute Nachricht ist: Für das Erlangen der Alte-Hasen-Regelung sowie der erleichterten Übergangsvorschriften wird nun doch (wieder) der ‚kleine 34c‘ ausreichen“, schreibt AfW-Vorstand Frank Rottenbacher in einem Brief an Fonds Finanz, den der Maklerpool auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat.„Die Anforderung, auch die Immobilienvermittlung im 34c haben zu müssen, wurde ersatzlos gestrichen“, so Rottenbacher weiter. „Dafür hatten wir uns als AfW ‚hinter den Kulissen‘ stark eingesetzt und wir sind sehr froh, dass es zu dieser Korrektur gekommen ist.“