Frank Termathe verlässt BHF

Termathe, der im vergangenen Jahr von der BHF-Niederlassung in Frankfurt nach Zürich wechselte, zeichnete für die Fondsauswahl der BHF Bank verantwortlich. Außerdem leitete er die Dachfonds- sowie die Vermögensverwaltungssparte der Schwestergesellschaft Frankfurt Trust seit 2002. Wie die Finanzagentur Citywire berichtet, übernehmen Daniel Schulz und Stephan Müller die Leitung des in Deutschland ansässigen Dachfonds FT Navigator (WKN 977033), für den Termathe zuständig war. In den letzten drei Jahren hat der 28,5 Millionen Euro schwere Fonds 7,1 Prozent verloren, während die Verluste des Vergleichsindexes 11,8 Prozent betrugen. Hinweis: Neue Themenkanäle auf www.dasinvestment.com

- Yale-Investmentansatz: Investieren wie die Elite-Unis >> zum Themenkanal

- Anlagethema Offshore-Öl: Alles über die Ölgewinnung 3.000 Meter unter dem Meer >> zum Themenkanal