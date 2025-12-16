Frank Thelens Flaggschiff erholt sich, doch bis Ausgabekurs von 2021 fehlen immer noch über 16 Prozent. Seine Strategie: China-Wette, Nebenwerte – und Verzicht auf die Mag Seven.

Gut vier Jahre sind vergangen seit dem Start des Tech-Fonds Disruptive Technologies (ISIN: DE000DNA10X3) von Frank Thelen. Der Flaggschiff-Fonds der Fondsboutique Teq Capital des bekannten Startup-Investors lief am 1. September 2021 vom Stapel. Year-to-date liegt die Retail-Variante mit 7,44 Prozent im Plus (Stand: 15. Dezember 2025). Doch der Blick zurück auf September 2021 zeigt: Bis zum ursprünglichen Ausgabekurs fehlen immer noch über 16 Prozent.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass im nächsten Jahr auch unser Flaggschiff-Fonds deutlich über dem Ausgabekurs stehen wird“, hatte Thelen im Dezember 2024 noch prognostiziert. Die Realität im Dezember 2025: Der Weg ist steiniger als erhofft.

Zollkrieg bremst Erholungskurs

Dabei hatte 2025 für den Fonds zunächst vielversprechend begonnen. Der Teq Disruptive Technologies hatte in der zweiten Jahreshälfte 2024 eine Rally hingelegt, die sich auch im neuen Jahr fortsetzte. Doch dann kam Donald Trump mit seiner Zollpolitik dazwischen. Ab Mitte Februar und bis in den April hinein gab es deutliche Rückschläge.

Auch der im Februar 2023 aufgelegte Small & Mid Cap Technologies Fonds (DE000DNA10M6) blieb nicht verschont – obwohl er die Phase des Zollcrashes Anfang dieses Jahres insgesamt etwas besser meisterte als etwa der US-amerikanische Nasdaq. Year-to-date, Stand 15. Dezember, liegt er mit 4,14 Prozent im Minus. Seit seiner Auflegung im Februar 2023 steht ein Plus von 4,75 Prozent zu Buche.

Die Zollrisiken, die sich mit dem Amtsantritt von Donald Trump ergaben, hatte das Teq-Capital-Team nach eigenem Bekunden durchaus auf dem Schirm. „Schon im Vorfeld der Zollentscheidungen dieses Jahres sind wir unser Portfolio einmal durchgegangen: Welche Unternehmen werden eigentlich wie von Zöllen beeinflusst?“, berichtet Geschäftsführer Marcel Vogler. Man habe auch versucht, „Risiko herauszunehmen bei Unternehmen, die unmittelbar durch Zölle beeinflusst werden“.

Gegen die Unsicherheiten im Zuge des Amtsantritts des wankelmütigen Präsidenten war der Fonds dennoch nicht gefeit.

Der steinige Weg seit 2021

Um die aktuelle Entwicklung einzuordnen, lohnt sich ein Blick zurück. Als Thelen im September 2021 seinen Fonds auflegte, stand die Tech-Branche noch im Zeichen der Pandemie-Euphorie: Die Aktienmärkte und vor allem der Tech-Markt brummten in den ersten Corona-Monaten. So lange, bis die großen Notenbanken begannen, die Zinsen anzuheben.

Die US-amerikanische Federal Reserve startete ab März 2022 damit, rapide die Leitzinsen zu erhöhen, die EZB legte ab Juli 2022 nach. „Wir haben nicht vorausgesehen, dass wir in eine historisch starke Zinswende kommen“, räumte Thelen mit Blick auf seinen Fonds im vergangenen Dezember ein. Hinzu kamen überhöhte Bewertungen: „Rückblickend haben wir zu hohe Multiples akzeptiert.“

Am hoch bewerteten Tech-Markt kamen die steigenden Leitzinsen schlecht an: Höhere Zinsen senken den Barwert künftiger Gewinne – was besonders Wachstumsaktien trifft, von denen sich Anleger vor allem für die Zukunft viel versprechen. Der Markt brach 2022 empfindlich ein.

Die nachfolgende Erholung am Tech-Markt verlief ungleichmäßig. Während der Technologieindex Nasdaq 100 im Jahr 2023 um spektakuläre 55 Prozent zulegte und 2024 weitere 26 Prozent draufpackte, blieb Thelens Fonds zunächst zurück – nicht zuletzt, weil er die großen Gewinner der Tech-Welt außen vor ließ. Year-to-date 2025 liegt der Nasdaq bei rund 20 Prozent plus (Stand: 15. Dezember).

Keine Magnificent Seven – das ist das Alleinstellungsmerkmal

Der bewusste Verzicht auf Tech-Riesen ist für Thelen das zentrale Unterscheidungsmerkmal. „Was unsere Fonds auszeichnet: dass wir keine Aktien der ,Magnificent Seven' im Portfolio haben“, betont er. „Microsoft, Nvidia – die Großen fehlen bei uns. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, auf das wir unsere Kunden hinweisen.“

Eine Ausnahme bildet Tesla. Die Aktie war zwischenzeitlich durchaus in Fondsportfolios von Teq Capital vertreten. Thelen hält es auch für möglich, „dass man sie noch einmal als Contrarian Play vorsichtig spielen“ könnte. Er meint: Wenn das Gros der Anleger pessimistisch und der Kurs überverkauft ist, könnte es sich lohnen, eine kleine Position aufzubauen.

Ansonsten setzt Thelen lieber auf Titel abseits des Mainstreams. „Wir bieten echte Diversifikation, global und mit einem eigenen Equity Research“, wirbt er.

Wichtig ist dem Team von Teq Capital: Man investiere in Aktien, die in den sehr beliebten Indizes fehlen. „Im MSCI World konzentriert sich etwa ein Drittel der Aktien auf Technologie. Davon profitieren besonders die glorreichen Sieben“, erinnert Mike Judith. Noch konzentrierter ist der US-Standardindex S&P 500. Dort machen die sieben Unternehmen Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla aktuell mehr als ein Drittel Gewicht aus. Anleger haben mit einem Standard-Index-Investment somit bereits ein „enorm hohes Exposure“ im US-Tech-Markt, erinnert Judith.

China-Wette gegen den Mainstream

Eine weitere Besonderheit bei Teq Capital: das China-Engagement. Während viele institutionelle Investoren dem Reich der Mitte zuletzt fernblieben, hält Teq Capital daran fest – mit Überzeugung. 15 bis 20 Prozent des Portfolios stecken in chinesischen Titeln – je nach Fonds. „China wird immer nur ein wohldosierter Teil bleiben. Aber wir halten diesen Teil, weil wir glauben, dass China gerade in einer sehr spannenden wirtschaftlichen Entwicklung steckt“, erläutert Thelen.

Als Beispiel nennt er den E-Auto-Hersteller BYD: „Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her produziert das Unternehmen mit Abstand die besten Autos.“ Auch in KI, Robotik und Batterien beobachte man in China „herausragende“ Entwicklungen. „Wir bekommen auf der einen Seite sehr attraktiv bewertete Unternehmen“, fügt er mit Blick auf China hinzu. Die Kehrseite: „Es gibt auch politische Risiken.“

20 Prozent China-Anteil sehe man daher als eine Art „Soft-Limit“ – nicht in den Fonds-Leitlinien festgeschrieben, sondern intern auferlegt. „Wir würden, glaube ich, ungern ein 30- oder 35-prozentiges China-Exposure haben“, räumt Thelen ein. Das China-Engagement habe in den vergangenen Monaten jedoch einen guten Teil zur Performance der Fonds beigetragen, ist sich das Team einig.

Top-5-Holdings: Von Micron bis Ethereum

Die aktuellen Schwergewichte im Disruptive-Technologies-Fonds sind ein interessantes Sammelsurium. Sie spiegeln wider, wie vielfältig die Geschäftsmodelle innerhalb der Tech-Branche sind.

An der Spitze steht der US-Spezialanbieter für Hochleistungs-Speicher Micron Technology mit 7 Prozent Gewichtung, gefolgt von dem Tech-gestützten US-Versicherer Oscar Health (6 Prozent). Auf Platz drei steht das polnische Logistik-Unternehmen Inpost (5 Prozent), das mit KI-gestützten Paketstationen aktuell in Europa expandiert. Es folgen die kasachische Handelsplattform Kaspi.kz (5 Prozent) und die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (4 Prozent).

Auch Kryptowerte finden sich im aktuellen Portfolio – in Form von Zertifikaten auf Ethereum (4 Prozent) und Bitcoin (2 Prozent).

Eine weitere Position ist Opera (4 Prozent), norwegischer Browser-Anbieter, der von der EU-Regulierung gegen die großen US-Tech-Firmen profitiert. „Solche Titel sieht man sonst kaum in anderen Fonds“, sagt Thelen.

Fünf Übernahmen in zwölf Monaten

Diese Spezialisierung auf weniger bekannte Titel der illustren Tech-Branche zahlt sich laut Thelen und Team auch deswegen aus, weil es unter den Kleinen häufiger zu Übernahmen kommt. „Wir haben allein in den letzten zwölf Monaten in unseren 30 Portfolio-Titeln fünf Übernahmen gesehen“, berichtet Thelen. „Vier davon fanden in Europa statt.“

Als Beispiel nennt er Alpha Wave Semi, einen Anbieter von Konnektivitätschips, der im Juni von Qualcomm gekauft wurde. „Wir hatten eine 6-Prozent-Position in beiden Portfolios“, so Thelen. Er meint damit den Disruptive Technologies und seinen kleinen Bruder, den Small & Mid Cap Technologies. „Wir haben zu einem Einstand von knapp mehr als einem britischen Pfund investiert und haben die Aktie dann zu 1,83 Pfund nach Ankündigung der Übernahme verkauft.“ Übernahme-Deals betrachtet Thelen als wichtige Performancetreiber.

Aktiv gegen den ETF-Trend

Gerne betont man bei Teq Capital die stark aktive Komponente der Fonds – gerade in Abgrenzung zum gegenwärtigen ETF-Boom. Doch ETF ist nicht gleich ETF: Es gibt immer mehr ETFs, die aktiv anzulegen versprechen. Ob Teq Capital möglicherweise auch ein solches Vehikel auf den Markt bringen wird?

Auf diese Frage weicht das Team aus. „Wir machen das, was sinnvoll ist“, sagt Judith diplomatisch. Und: „Der ETF ist nur ein Wrapper.“ Er meint: eine Hülle, um einen Fonds bequem an der Börse handeln zu können. Entscheidend sei für ihn der Investmentansatz. „Die Teq-Strategien, die wir bis jetzt anbieten, müssen aktiv gemanagt werden“, ist Judith überzeugt.

Thelen wird konkreter, er lässt Zweifel anklingen. Im ETF-Universum gehe es um hohe Volumina: „Wir könnten gar nicht diese Milliarden in unseren Fonds verwalten. Das wollen wir auch nicht.“ Mehr noch als der flexible Disruptive-Technologies-Fonds sei der Small & Mid Cap Technologies „deutlich näher an einem Venture-Capital-Fonds oder an einem Private-Equity-Ansatz, wo wir wirklich Anteile an einem Unternehmen kaufen, sehr nah am Management dran sind und dann auch teilweise sogar bei Eigenkapitalrunden mitmachen“.

Solche Eigenkapitalrunden – wenn Unternehmen frisches Kapital bei ausgewählten Investoren einsammeln – hat Teq Capital laut Thelen „zwei- bis dreimal pro Jahr“ mitgemacht. „Das ist nicht unser Daily Business“, betont er. Aber es zeige eine Kernidee des Unternehmens: „Nur in ganz wenige Unternehmen investieren. Damit bringen wir echte Diversifikation.“

Dass Teq Capital zumindest die Fonds Disruptive Technologies und Small & Mid Cap Technologies noch einmal eins zu eins in einer ETF-Hülle auflegen könnte, scheint somit nicht geplant zu sein.

Kosten: Konkurrenzfähig, aber nicht billig

Bei den Gebühren zeigt sich Teq Capital zwar flexibel, aber auch wiederum nicht als Discount-Anbieter. Die günstigste institutionelle Anteilsklasse des Small & Mid Cap-Fonds bringt immerhin 1,72 Prozent laufende Kosten mit sich. Die teuerste Anteilsklasse für Privatanleger liegt laut Daten von Morningstar bei 2,52 Prozent.

„Das sind attraktive Konditionen“, findet Judith dennoch. „Obwohl wir kein Preisführer sein wollen in dem Bereich.“ Zum Vergleich: Spezialisierte Themen-ETFs kosten oft 50 bis 70 Basispunkte, die großen passiven Produkte sind teils schon für 10 Basispunkte zu haben.

„Skin in the Game“

Was Thelen von vielen anderen Fondsanbietern unterscheidet: Er investiert massiv auch eigenes Geld. „Ich persönlich habe mit meiner Familie mehrere Millionen Euro in unseren Fonds investiert“, sagt er. „Das ist mein Family Office.“ Auch die anderen Teammitglieder hielten eigenes Geld in den Fonds und seien so am Erfolg der Firma beteiligt.

„Wir haben ,skin in the game'“, bekräftigt Judith. Er sagt auch: „Wir würden niemals einfach Wachstum zulasten der Portfolio-Qualität priorisieren.“ Bei Teq Capital gehe man davon aus, dass Anlegergelder nachhaltiger Performance folgten und damit auch die Vergütung des Asset Managers steige – und nicht umgekehrt. „Wir sind mit den anderen Anlegern in einem Boot“, betont Judith.

Prognose: Vorsichtig optimistisch

Thelens vollmundige Ansage zu Fondsstart, er werde das Geld der Anleger in vier bis fünf Jahren verdreifachen – was er im vergangenen Jahr noch einmal bekräftigte –, hat sich somit nicht erfüllt. Jedenfalls nicht für die ersten Investoren, die 2021 bei Teq Capital investierten. Seine aktuelle Botschaft klingt allgemeiner: dass Anleger nach sieben bis zehn Jahren „sehr zufrieden mit ihrer Investition in Teq-Bausteine sein dürften“.

Die Performance der vergangenen Monate zumindest stimmt das Team vorsichtig optimistisch. In den Jahren 2023 und 2024 habe man sich lernfähig gezeigt. „Es läuft richtig gut“, findet Thelen. Die Strategie habe sich bewährt – wenn auch später als erhofft.

Ob der Fonds 2026 tatsächlich „deutlich über dem Ausgabekurs“ stehen wird, wie ursprünglich einmal prognostiziert? Das hängt nicht zuletzt von externen Faktoren ab: Zollpolitik, Zinsentwicklung, geopolitischen Risiken. Eines hat das Team gelernt: „Wir aktualisieren unsere Modelle laufend auf Basis neuer qualitativer und quantitativer Informationen“, so Geschäftsführer Vogler. Dabei wolle man sich an die selbst gesteckten Regeln halten. Und: „Im Guten wie im Schlechten müssen wir an unsere Modelle glauben.“

Der mühsame Weg zurück zum Ausgabekurs des Teq Disruptive Technologies geht weiter – der Trend weist zumindest schon in die richtige Richtung.