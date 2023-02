10xDNA Frank Thelen startet zwei neue Fonds - das sind die Schwerpunkte

Frank Thelen wurde berühmt als Start-up-Investor und TV-Juror (“Die Höhle der Löwen“), seit September 2021 hat er auch einen eigenen Publikum-Fonds namens 10xDNA – Disruptive Technologies. Für Anleger war der Fonds, der sich auf Mega-Trends wie Blockchain, 3D-Druck oder künstliche Intelligenz konzentriert, bislang jedoch kein besonders gutes Investment: Von seinem Start Anfang September 2021 bis heute hat sich sein Kurs fast halbiert. Das Fondsvolumen beträgt derzeit (Stand: Februar 2023) rund 85 Millionen Euro.

Am 11. Februar startet 10xDNA Capital Partners nun gleich zwei neue Fonds: den 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies Fonds und den 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto.

Wir erklären, wie sich die beiden neuen Frank-Thelen-Fonds unterscheiden.

10xDNA - Small & Mid Cap Technologies Fonds

Der Name deutet es bereits an: Der 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies Fonds (ISIN: DE000DNA10M6) soll Anlegern Zugang zu kleineren Unternehmen bieten, den sogenannten Small und Mid Caps. Diese geraten seltener in den Fokus der „traditionellen Finanzmarktakteure“ und weisen erfahrungsgemäß „höhere Ineffizienzen auf, erklärt das Unternehmen.

Im Haupt-Fonds setzt das Team um Frank Thelen auch auf große Technologie-Werte wie Tencent, Tesla und Palantir. „Viele Anleger haben diese Titel aber ohnehin bereits im Portfolio und bekunden vor allem Interesse an einem Fonds, der sich auf kleinere Tech-Unternehmen fokussiert“, erklärt Frank Thelen in der Pressemitteilung zu seinen beiden neuen Fonds. „Wir glauben, dass wir Anlegern gerade in diesem Aktienmarktsegment durch unser eigenes, tiefgreifendes und unabhängiges Research mit dem Small & Mid Cap Technologies Fonds einen besonderen Mehrwert liefern können.“ Mit dem Small & Mid Cap Technologies Fonds werde man sich nun auf Unternehmen mit deutlich geringerer Marktkapitalisierung konzentrieren.

Unternehmen, die exklusiv im Nebenwerte-Fonds enthalten stecken, sind unter anderem Velo3D, Meyer Burger Technology oder Renew Global Energy. Laut Webseite investiert man jedoch auch in zahlreiche Unternehmen, die anonym bleiben wollen. Frank Thelen selbst rät interessierten Anlegern zu einem langen Anlagehorizont und warnt vor einer „erhöhten Volatilität“. Die Verwaltungsvergütung beträgt bis zu 1,8 Prozent p.a.

10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto

Beim 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto (ISIN: DE000DNA10R5) Fonds handelt es sich um eine Abwandlung des klassischen Haupt-Fonds, der im September 2021 aufgelegt wurde: Das Portfolio ist weitgehend identisch, enthält jedoch keine Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether und auch keine Anteile von Firmen der Krypto-Ökonomie. Zum Ausgleich werden einige andere Positionen stärker gewichtet.

Frank Thelen kündigt 4. Fonds an

Im gleichen Atemzug kündigt Frank Thelen noch einen weiteren Fonds mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit an: Der 10xDNA - Clean Technologies Fonds soll sich auf Technologieunternehmen im Nachhaltigkeitsbereich konzentrieren und wird in Unternehmen aus den Bereichen alternative Energiegewinnung, Umwelt- und Agrartechnologie sowie künstliche Intelligenz im Energiebereich investieren. Der Fonds soll im zweiten Quartal 2023 an den Start gehen.

Hörtipp: Frank Thelen ist Gast in der nächsten Episode des Podcasts „Rut & Wiess“, in dem Oliver Morath mit seinen Gästen über Wein und Finanzen spricht. Die neue Folge erscheint am 16. Februar.