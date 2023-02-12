Mit dem 10xDNA Small & Mid Cap Technologies startet Frank Thelen einen Fonds, der sich auf Tech-Nebenwerte konzentriert. Zum Start setzt er auf diese 15 Aktien.

10xDNA Small & Mid Cap Technologies Auf diese 15 Aktien setzt Thelen in seinem Small-Cap-Fonds

Frank Thelen startet mit dem 10xDNA Small & Mid Cap Technologies einen neuen Fonds mit Schwerpunkt Nebenwerte.

Die großen gesellschaftlichen Umbrüche werden vor allem durch neuartige Technologien erfolgen – davon ist Investor und TV-Juror („Die Höhle der Löwen“) Frank Thelen überzeugt. Deshalb setzt er in seinem Fonds 10xDNA – Disruptive Technologies auf jene Unternehmen, die diesen Wandel seiner Meinung nach vorantreiben werden: Dazu zählen Tesla, Palantir, Baidu oder Upstart, aber auch einige kleinere Werte.

Für die Investoren, die früh in seinen Fonds eingestiegen sind, ging die Wette bislang nicht auf: Seit dem Start im September 2021 gab der Kurs um minus 44 Prozent nach. Die Performance ist tiefrot. Dennoch erweitert das Team um Frank Thelen mit dem 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies nun erstmals die Marken-Familie – und weitere Fonds sind bereits in Planung, darunter einer mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit.

Der erste neue Fonds ist der 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies. Er konzentriert sich ausschließlich auf kleinere börsengelistete Technologieunternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 10 Milliarden Euro. Diese bieten größere Wachstumschancen, aber auch höhere Risiken und eine noch höhere Volatilität.

Thelen spricht von „herausfordernden Zeiten“

In der Branche sorgen die neuen Thelen-Fonds für gemischte Reaktionen. Christian Röhl etwa schreibt auf Twitter, das Auflegen zahlreicher neuer Fonds wirke aktionistisch, „gerade im Asset Management korreliert Qualität nicht mit Quantität.“

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Thelen erklärt dagegen im „Alles auf Aktien“-Podcast, die neuen Fonds seien von Anfang an Teil der Strategie gewesen: „Wir sind durch herausfordernde Zeiten gelaufen, sind gewachsen und hatten auch schon längerfristig geplant, unsere Fonds-Familie zu erweitern.“

Auf die Verluste seines Fonds angesprochen sagt er: “Glücklicherweise haben wir keine 50 Prozent mehr, nur noch 40 Prozent. Aber es ist noch ein Weg zu gehen.“ Man sei dennoch „ganz zufrieden. Wir sind eine neue Fonds-Boutique, wir haben 130 Millionen Euro Netto-Zuflüsse gesehen.“

Die Strategie des 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies

Bei einem genaueren Blick auf die Performance des 10xDNA – Disruptive Technologies fällt auf: Die großen Unternehmen wie Tesla oder Baidu liefen im Vergleich stärker als viele kleine Werte und stützen den Kurs. Ohne sie wäre das Minus noch deutlicher gewesen.

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Doch genau jene großen Tech-Unternehmen wirft Frank Thelen nun aus seinem neuen 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies Fonds. „Wir sehen hier eine große Chance. Hier kann es noch einen Tick interessanter, aber natürlich auch volatiler sein“, erklärt Frank Thelen im „Alles auf Aktien“-Gespräch.

Der Tech-Bereich sei zuletzt stark unter Druck geraten, doch es gebe weiterhin „herausragende Unternehmen“, die teilweise schon profitabel seien, erklärt Thelen weiter. „Die, wie wir es einschätzen, nicht mehr rational bewertet sind. Und deshalb glaube ich, gibt es einen guten Grund, warum wir dieses Produkt so aufgelegt haben.“

Zum Auftakt des Fonds setzt Thelens Team auf eine Bandbreite von Unternehmen. Die Vielfalt reicht von 3D-Druck (Velo3D) über Plattformen für Immobilienmakler (Compass) bis hin zu Fintechs zur optimierten Vergabe von Konsumentenkrediten (360 Digitech). Einige Unternehmen, in die der Fonds investiert, werden bislang noch nicht genannt.

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Auf diese Unternehmen setzt Frank Thelen zum Start des 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies Fonds:

Anonymes Unternehmen (7 Prozent)

Anonymes Unternehmen (6 Prozent)

Oscar Health (5 Prozent)

AInnovation (4 Prozent)

Compass (4 Prozent)

Kinaxis (4 Prozent)

Meyer Burger Technology (4 Prozent)

Oxford Nanopore (4 Prozent)

Renew Energy Global (4 Prozent)

Zai Lab (4 Prozent)

Anonymes Unternehmen (4 Prozent)

Anonymes Unternehmen (4 Prozent)

360 Digitech (3 Prozent)

Carbios (3 Prozent)

Hims & Hers Health (3 Prozent)

Velo 3D (3 Prozent)

Anonymes Unternehmen (3 Prozent)

Li-Cycle (2 Prozent)

Proterra (2 Prozent)

Vulcan Energy Resources (2 Prozent)

Anonymes Unternehmen (2 Prozent)

Mit seinem 10xDNA – Disruptive Technologies blieb Thelen bislang hinter den marktbreiten Indizes zurück. Er ist jedoch überzeugt, dass er mit seinem Research-Team langfristig den Markt schlagen kann: „Es wird natürlich eine Zeit brauchen. Es wird sehr volatil sein. Aber wenn unsere Modelle und Vorhersagen einigermaßen aufgehen, dann sind wir da sehr optimistisch.“

Zu den Chancen seines Small- und Mid-Cap-Fonds sagt er: „In einem konstruktiven oder sogar neutralen Umfeld werden wir zeigen können, dass da wirklich gute Renditen sind.“