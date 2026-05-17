Frank Thelen, einer der bekanntesten deutsche Tech-Investoren, sitzt im Podcast „Alles auf Aktien“ und sagt einen Satz, der unter Bitcoin-Anlegern für Unruhe sorgt: Er habe alle seine Bitcoins verkauft, privat wie im Fonds. Der Grund: Quantencomputer. Er glaube, sagt Thelen, dass diese Technologie das kryptografische Fundament von Bitcoin in den nächsten drei Jahren knacken könnte. Dann sei Bitcoin wertlos.



Ist das visionäre Konsequenz – oder verfrühte Panik?



Die ehrliche Antwort lautet: beides, ein bisschen.

Der Algorithmus, der seit 30 Jahren wartet

Um zu verstehen, was auf dem Spiel steht, muss man einen Abstecher in die Mathematik machen (aber einen kurzen, versprochen).



Bitcoin-Transaktionen werden durch digitale Signaturen autorisiert. Historisch dominierte ECDSA; seit dem Taproot-Upgrade kommen bei bestimmten Ausgaben auch Schnorr-Signaturen nach BIP 340 zum Einsatz. ECDSA funktioniert nach dem Prinzip einer Einwegfunktion: Zwei Farben lassen sich leicht zu einer dritten mischen. Sie wieder zu trennen, ist praktisch unmöglich. Für klassische Computer gilt dasselbe bei den mathematischen Problemen, auf denen ECDSA beruht. Wer einen Bitcoin senden will, beweist über seinen privaten Schlüssel, dass er der Eigentümer ist. Aus dem öffentlichen Schlüssel, den jeder sehen kann, lässt sich dieser private Schlüssel mit konventionellen Rechnern nicht zurückrechnen – nicht in einem Menschenleben, nicht in tausend Jahren.

Dann erschien 1994 Peter Shor. Der US-amerikanische Mathematiker veröffentlichte einen Algorithmus, der genau dieses Problem auf einem ausreichend leistungsfähigen, fehlertoleranten Quantencomputer effizient lösen. Google schätzt für ECDLP-256 unter bestimmten Architekturannahmen Laufzeiten von wenigen Minuten. Die Idee: Ein Quantenrechner testet nicht Lösung für Lösung, er verarbeitet durch die sogenannte Superposition alle möglichen Werte gleichzeitig. Eine gezielte Interferenz – ähnlich wie sich Wellen im Wasser überlagern – lässt die falschen Antworten verschwinden und verstärkt die richtige. Was klassische Supercomputer Milliarden von Jahren beschäftigen würde, wäre erledigt.

Der Shor-Algorithmus ist seit drei Jahrzehnten bekannt. Doch gebaut wurde die Maschine, die ihn für Bitcoin gefährlich werden lässt, noch nicht. Die größte Zahl, die ein echter Quantencomputer bisher mittels Shor-Algorithmus zerlegt hat, ist 21. Als Produkt von drei und sieben.

Warum Thelen trotzdem nicht falsch liegt

Der theoretische Angriff ist also seit Langem bekannt. Was hat sich verändert? Im Frühjahr 2026 veröffentlichte Google Quantum AI ein Whitepaper mit neuen Ressourcenschätzungen. Die Kernaussage: Künftige Quantencomputer könnten die elliptische-Kurven-Kryptografie, auf der Bitcoin basiert, mit weniger Qubits brechen als bisher angenommen. Google empfiehlt ausdrücklich, Blockchains auf quantenresistente Kryptografie vorzubereiten. Das Unternehmen hat intern für die eigene Migration auf postquantenfähige Kryptografie 2029 als Zieljahr definiert. Das ist kein Bitcoin-Crash-Termin, zeigt aber, wie ernst große Technologiekonzerne das Thema inzwischen nehmen.

Auch die Hardware kommt voran. Googles Willow-Chip brachte Ende 2024 einen wichtigen Fortschritt bei der Fehlerkorrektur. IBM plant für 2029 ein fehlertolerantes System mit 200 logischen Qubits. Das ist beeindruckend, aber es ist noch ein weiter Weg.

Neuere Schätzungen von Google kommen unter bestimmten Hardwareannahmen auf weniger als 500.000 physikalische Qubits. Das wäre noch immer weit jenseits heutiger fehlertoleranter Systeme, markiert aber eine deutlich niedrigere Hürde als frühere Millionen-Schätzungen.



Das US-Standardisierungsinstitut NIST selbst nennt keinen konkreten Zeitpunkt, ab dem Quantencomputer heutige Public-Key-Kryptografie brechen können. Die Behörde setzt aber Migrationsziele bis 2035. Eine im März 2026 veröffentlichte Expertenbefragung des Global Risk Institute hält einen kryptografisch relevanten Quantencomputer innerhalb von zehn Jahren für „durchaus möglich“ und innerhalb von 15 Jahren für „wahrscheinlich“.



Thelens Frist von drei Jahren ist daher äußerst optimistisch beziehungsweise pessimistisch, je nach Standpunkt.

Was wirklich in Gefahr ist

Selbst wenn ein solcher Quantencomputer eines Tages auftaucht: Nicht alle Bitcoins wären gleich exponiert.



Bei modernen Transaktionen bleibt der öffentliche Schlüssel bis zur Ausgabe verborgen, sofern Adressen nicht wiederverwendet werden. Ein Angreifer hätte nur ein kleines Zeitfenster, um den privaten Schlüssel zu errechnen und die Transaktion zu überholen. Das wäre technisch brutal schwer. Bei Taproot/P2TR ist hingegen bereits im Output ein Public Key sichtbar, was diese Bestände gegenüber langfristigen Quantenangriffen anders exponiert.

Deutlich gefährdeter sind Bestände aus der Frühzeit von Bitcoin, sogenannte Pay-to-Public-Key-Adressen, bei denen der öffentliche Schlüssel schon lange on-chain sichtbar ist. Darunter befinden sich auch Coins aus der Satoshi-Ära. Bestände, die dem sogenannten Patoshi-Muster und damit häufig Satoshi Nakamoto zugeschrieben werden, werden meist auf rund eine bis 1,1 Millionen BTC geschätzt.

Forscher schätzen, dass unter einer weiten Definition rund sieben Millionen Bitcoin langfristig exponiert sein könnten. Das entspräche bei einem heutigen Kurs von rund 100.000 US-Dollar je Coin einem Wert von etwa 700 Milliarden Dollar entspräche.

Das Mining von Bitcoin hingegen – also die Produktion neuer Blöcke – ist kaum bedroht. Es basiert auf der Hash-Funktion SHA-256. Ein Quantencomputer würde hier über den sogenannten Grover-Algorithmus arbeiten, der nur eine quadratische Beschleunigung bringt. Das Netzwerk könnte schlicht die Schwierigkeit erhöhen oder die Hash-Funktion upgraden. Letzteres wäre jedoch ein tiefgreifender Protokolleingriff.

Bitcoin kann sich anpassen, wenn es schnell genug einig wird

Der fundamentale Denkfehler der Kritiker ist die Annahme, Bitcoin sei eine starre Konstruktion. Bitcoin ist Software. Das Netzwerk kann per Update auf quantenresistente Signaturverfahren migrieren. Das US-Standardisierungsinstitut NIST hat 2024 bereits drei neue Standards verabschiedet – ML-KEM, ML-DSA und SLH-DSA. Entwickler rund um das Bitcoin-Ökosystem arbeiten an konkreten Vorschlägen, darunter BIP 360, das Bitcoin schrittweise quantenresistenter machen soll.



Technisch ist die Migration also denkbar. Politisch ist sie das größte Risiko überhaupt.

Denn Bitcoin ist dezentral. Niemand kann ein Update ausrollen wie bei einer Bank-App. Eine Migration müsste von Entwicklern, Minern, Nodes, Wallet-Anbietern, Börsen und Millionen von Nutzern akzeptiert werden. Und dann stellt sich eine Frage, die in der Bitcoin-Community heute schon niemand gern stellt: Was passiert mit Satoshis Coins? Wer nicht migriert, könnte seine Bitcoins verlieren – entweder an einen Quantenangreifer oder an ein Einfrierungsvotum der Community. In der Bitcoin-Debatte stehen zudem Vorschläge im Raum, alte Signaturformate nach einer langen Übergangszeit einzuschränken oder auslaufen zu lassen — beschlossen ist davon nichts. So oder so: Die Schritte wären historisch.

Einordnung: Was bedeutet das für Anleger?

Frank Thelens Entscheidung ist nachvollziehbar, seine Frist wäre jedoch ausgesprochen aggressiv. Öffentlich sichtbare Migrationspläne und Expertenbefragungen rechnen eher mit einem Risiko über die 2030er-Jahre hinweg — auch wenn Googles neue Ressourcenschätzungen den Handlungsdruck spürbar erhöht haben. Nach allem, was öffentlich bekannt ist, besteht keine akute Bedrohung für Bitcoins in den nächsten Monaten. Gerade weil technische Migrationen Jahre dauern, ist das Thema aber schon heute relevant.

Das stärkste Argument für Vorsicht ist politischer Natur: Bitcoin muss rechtzeitig koordinieren, bevor technischer Zeitdruck entsteht. Gelingt das, ist Bitcoin – wie es Entwickler nennen – „crypto-agil". Gelingt es nicht, könnte die Blockchain nicht an einem Quantencomputer scheitern, sondern an sich selbst.



Nicht der Shor-Algorithmus ist Bitcoins größtes Risiko. Sondern die Frage, ob Bitcoin schnell genug einig werden kann, wenn er kommt