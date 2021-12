Frank W. Straatmann steigt in Feri-Vorstand auf

Frank W. Straatmann (51) wird neues Vorstandsmitglied der Feri AG. Bisher besteht der Vorstand aus Arnd Thorn (Vorsitzender), Matthias Klöpper (Finanzen) und Heinz-Werner Rapp (Chief Investment Officer). In seiner neuen Funktion soll Straatmann das Privatkundengeschäft weiter stärken und die Kerndienstleistungen Vermögensverwaltung, Family Office und Beratung weiterentwickeln.Straatmann verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Vermögensverwaltungs- und Family-Office-Mandaten. Bei Feri ist er seit 2001 in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, seit 2006 ist er Geschäftsführer Private Mandante bei Feri Trust. Vor seinem Wechsel zu Feri arbeitete Straatmann bei UBS Schröder Münchmeyer Hengst und in der Deutschen Bank.