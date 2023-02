Frank Witthold Run-off-Plattform für Lebensversicherungen: Ergo-Veteran soll Vertrieb ankurbeln

Neuer Job für Frank Wittholt: Der ehemalige Top-Manager des Düsseldorfer Versicherungskonzerns Ergo arbeitet ab April für Afida. Einen entsprechenden Bericht bei Versicherungsmonitor bestätigte Geschäftsführer Harald Narloch auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Demnach soll er bei dem Tochterunternehmen des insgesamt mehr als 7.500 Mitarbeiter zählenden IT-Dienstleisters Adesso „den Vertrieb ankurbeln“.

Die Firmengruppe aus Dortmund hatte Mitte 2022 den Marktstart von Afida als neue Verwaltungsplattform für Lebensversicherer bekannt gegeben: Ihnen biete man eine „cloudbasierte Plattform zur kostengünstigen und effizienten Abwicklung von Bestandsverträgen im Lebensversicherungsgeschäft“. Damit steige Afida für die Anbieter mit Run-off-Beständen in die „End-to-End-Bestandsführung“ der Verträge ein.

Als Folge der jahrelangen Niedrigzinsen brachte Deutschlands Assekuranz nämlich immer weniger klassische Lebensversicherungen auf den Markt. Hohe Garantiezinsen für Altkunden, steigende Verwaltungskosten und eine starke Konzentration im Neugeschäft auf wenige Anbieter machen vielen ihnen zu schaffen. Daher setzen sie auf das Outsourcing ihres Geschäfts mit Klassik-Policen an spezialisierte Bestandsverwalter.

„Wir stellen bei unseren Kunden fest, dass sich mehr und mehr Versicherer auf ihr Kerngeschäft fokussieren und die Lebensversicherungssparte – in Deutschland gibt es aktuell an die rund 90 Millionen Policen – extern professionell verwalten lassen möchten“, berichtet Michael Kenfenheuer. Der Adesso-Vorstandsvorsitzende nahm jetzt den bislang größten Einzelauftrag eines Kunden in 25 Jahren Unternehmensgeschichte an.

Denn erster Großkunde des neuen Adesso-Angebots ist die Frankfurter Leben: Die Versicherungsgruppe hat Afida mit einem langjährigen Projekt beauftragt. Die entsprechende Vereinbarung betrifft neben rund 500.000 Bestandsverträgen auch neue Portfolios der Frankfurter. Bei der sogenannten Migration und Verwaltung der Kontrakte sollen IT-Anwendungen des konzerneigenen Software-Anbieters Adesso Insurance Solutions helfen.

Neuer Vertriebschef mit langjähriger Management-Erfahrung

Weitere Versicherer als Afida-Kunden zu gewinnen, ist zukünftig die Aufgabe des neuen Vertriebschefs Wittholt. Er arbeitete seit dem Jahr 2007 für den Lebensversicherer Ergo Vorsorge, zunächst als Generalbevollmächtigter und seit 2010 als Vorstandsmitglied. Bis zum Jahresende war er Vorstandssprecher der Klassik-Gesellschaften der Düsseldorfer: Ergo Lebensversicherung, Victoria Lebensversicherung und Ergo Pensionskasse.

Bestandsverwalter von Lebensversicherungen im Run-off

„Wittholt war maßgeblich verantwortlich für den Aufbau der Organisationseinheit Leben Klassik und für die Entwicklung des Geschäftsfeldes Third Party Administration, inklusive der Gründung des Joint Ventures Thipara mit IBM“, teilt die Ergo mit. Und weiter: „Thipara vermarktet und vertreibt Dienstleistungen zur Verwaltung von Run-off-Lebensversicherungsbeständen im Auftrag von Versicherungsunternehmen.“

Wie im vorigen Jahr berichtet will auch die Ergo ihr altes Verwaltungssystem für klassische Lebensversicherungen durch eine moderne Plattform ersetzen. Sie ist nach Unternehmensangaben bereits in Betrieb und es wurden bis zum Herbst rund 440.000 eigene Verträge übertragen. Wittholts Aufgaben bei der Ergo-Tochter hat Martin Brown übernommen – zusätzlich zu seinem Posten als Finanzvorstand der drei Klassik-Gesellschaften.