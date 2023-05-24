Deutschlands Lebensversicherer haben ihre aktuellen Solvenzberichte für 2022 vorgelegt. Demnach machen sie insgesamt zwar einen soliden Eindruck, denn ihre Eigenkapitalausstattung hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Doch der Ausblick auf die Beitragseinnahmen in diesem Jahr fällt düster aus.

Von den wieder anziehenden Leitzinsen der wichtigsten Zentralbanken dürften die Anbieter von Lebensversicherungen hierzulande profitieren, erwarten die Branchenanalysten der Ratingagentur Franke und Bornberg: „Die Rückkehr der Zinsen spielt den Versicherern per se in die Karten und bildet vor allem für die Lebensversicherer gute Voraussetzungen“, schreiben die Autoren des aktuell veröffentlichten Map-Reports 929 – „Solvabilität im Vergleich 2013 bis 2022“.

Denn: „Viele Unternehmen haben noch beträchtliche hochverzinsliche Altbestände in den Büchern. Bei steigenden Zinsen sind diese Garantien leichter zu erfüllen und müssen mit weniger Kapital besichert werden“, erklärt Michael Franke, Geschäftsführer bei Franke und Bornberg und Herausgeber des Map-Reports. Die verdienten Bruttobeiträge sanken laut den diesjährigen Solvenzberichten branchenweit jedoch um 7 Prozent auf 91,4 Milliarden Euro.

Michael Franke: © Franke und Bornberg GmbH

Relativ betrachtet brachen die Beitragseinnahmen bei der Hanse Merkur mit einem Minus von 70,9 Prozent auf 368,4 Millionen Euro am deutlichsten ein. Ausschlaggebend dafür war laut dem Hamburger Versicherer das deutlich geringere Geschäft mit Policen gegen Einmalbeitrag. Das berichtete Vorstandschef Eberhard Sautter bei der diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz. In allen Geschäftsfeldern wuchs das Neugeschäft 2022 demnach hingegen „über Marktniveau“.

In absoluten Zahlen liegt die Hanse Merkur mit 896,9 Millionen Euro aber noch deutlich unter den Verlusten des viel größeren Mitbewerbers Allianz, der mit rund 1,8 Milliarden Euro den größten Rückgang bei den Beitragseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Deutlich zulegen konnten hingegen die Anbieter Ergo Vorsorge (Wachstum um 16,2 Prozent), BL die Bayerische (14,5), LVM (9,9) und Continentale (8,6).

Solvenzquoten in der Lebensversicherung

Die höchsten und geringsten Abweichungen der aufsichtsrechtlich relevanten Bedeckungsquoten gegenüber der Basisquote ohne Übergangsmaßnahmen (ÜM) und Volatilitätsanpassung (VA):

Berücksichtigt wurden nur Lebensversicherer, die sowohl die ÜM als auch die VA anwendeten. © Franke und Bornberg GmbH >>Vergrößern!

Insgesamt zuversichtlich blickt Franke auch auf die Entwicklung der aufsichtsrechtlich relevanten Solvenzquoten der Anbieter. Die anrechenbaren Eigenmittel betragen inklusive Übergangsmaßnahmen branchenweit demnach 711,2 Prozent des gesetzlich geforderten Solvenzkapitals. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Kennzahl damit um rund 195 Prozentpunkte gestiegen. Denn das 2022 deutlich gestiegene Zinsniveau senkt die Solvenzkapitalanforderungen.

Folgen der Rückkehr der Zinsen

Die Folgen der Zinswende zeigen sich auch an anderer Stelle: Er führt zu erheblichen Rückgängen bei den Marktwerten der festverzinslichen Kapitalanlagen, die nur geringe Erträge bringen. „Bei einer Neuanlage wären momentan rund 3 bis 4 Prozent möglich. Damit sinkt der Kurswert des Bestands und damit auch die Bewertungsreserven“, erklärt Reinhard Klages, Analyst des Map-Reports. „Aus stillen Reserven werden stille Lasten.“

Doch ein Großteil der Zinstitel wird in der Regel bis zur Endfälligkeit gehalten. Die zwischenzeitlich aufgebauten stillen Lasten werden bis dahin wieder aufgeholt. Andererseits dienen Bewertungsreserven den Versicherern auch als Kapitalpolster, um Verlusten beziehungsweise schwankende Erträge auszugleichen. „Dieser Risikopuffer steht vorläufig nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung.“

Die Branchenanalysten der Hannoveraner Ratingagentur sehen die Leben-Sparte vorerst auch in einer „Neugeschäfts-Krise“. Denn die weiterhin hohe Inflation und die damit einhergehenden Rückgänge der realen Einkommen dürften auch auf Deutschlands Anbieter von Lebensversicherungen negativ durchschlagen. „Wir beobachten im Markt eine außergewöhnlich hohe Unsicherheit“, berichtet Franke. „Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem weiteren Beitragsrückgang.“