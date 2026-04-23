Das Analysehaus Franke und Bornberg (F&B) hat im Auftrag des Nachrichtensenders NTV private Rentenversicherungen sowie Basisrenten (Rürup-Renten) analysiert. Getestet wurden jeweils zwei Varianten: fondsgebundene Tarife ohne Garantien sowie hybride Tarife, die die Fondsanlage für sicherheitsorientierte Kunden mit einer 80-prozentigen Beitragsgarantie kombinieren.

Die Analyse erscheint im Kontext der laufenden Altersvorsorgereform, die unter anderem ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot und ein neues Standardprodukt vorsieht.

Hinweis zur Methodik

In die Tarifanalyse fließen jeweils die im „Map-Report“ von F&B ausgewiesene Finanzstärke des betrachteten Anbieters sowie die Ergebnisse der entsprechenden Produktratings des Analysehauses. Ergänzend werden die von den Branchenanalysten prognostizierten Rentenleistungen berücksichtigt. Die für die Rankings maßgeblichen Gesamtpunkte werden aus den Teilnoten für Finanzstärke (Gewichtung: 20 Prozent) sowie dem Produkt-Rating und der möglichen Monatsrente für einen typischen Musterfall (Gewichtung jeweils 40 Prozent) ermittelt.

NTV und F&B haben verwenden für die kombinierte Untersuchung eine eigene Ratingsystemeatik. Offerten mit einem Ergebnis von 85 bis 100 Punkten sind demnach „sehr gut“, zwischen 75 und 85 Punkten „gut“. Andere Produkte werden nicht ausgeweisen, was man sicherlich als einen Mangel an Transparenz bewerten muss.

Berücksichtigt werden sollte bei der Einordnung der Ergebnisse auch, dass Franke und Bornberg im Rahmen seiner Produktratings kostenpflichtige Qualitätssiegel an die Unternehmen vergibt, deren Tarife bewertet werden. 

Privatrente fondsgebunden

In der Kategorie fondsgebundene Privatrente ohne Garantien werden 23 Anbieter untersucht. Als Musterfall dient ein 32-jähriger Sparer mit einem monatlichen Beitrag von 150 Euro und einer Laufzeit von 35 Jahren. Testsieger mit der Höchstpunktzahl von 100 ist die Europa Lebensversicherung (Tarif „FRV E-RI“).

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Platz zwei belegt die Continentale Lebensversicherung („Rente Invest Tarif RI“, 94 Punkte), Platz drei die Ergo Vorsorge Lebensversicherung („Ergo Rente Chance mit Baustein Rentenfaktor Plus“, 93 Punkte). Insgesamt 14 Tarife erhalten die Auszeichnung „Sehr gut“.

Rang Gesellschaft Tarif Finanzstärke Ratingnote Mögliche Rente  Gesamtpunkte Gesamtnote
1 Europa Leben FRV E-RI mmm+ FFF+ 556,00 € 100 sehr gut
2 Continentale  Rente Invest Tarif RI mmm FFF+ 491,80 € 94 sehr gut
3 Ergo Vorsorge Ergo Rente Chance (Baustein Rentenfaktor Plus) mmm+ FFF+ 480,77 € 93 sehr gut
4 Ergo Vorsorge  Ergo Rente Chance mmm+ FFF+ 488,17 € 92 sehr gut
5 LV 1871 Mein Plan Tarif FRV (Baustein Vertragsguthaben) mmm+ FFF+ 482,03 € 92 sehr gut
6 Baloise  Baloise Invest Vario (Fonds) Tarif FRN mmm FFF+ 484,00 € 91 sehr gut
7 Ergo Vorsorge ERGO Rente Balance (Fonds), Rentenfaktor Plus mmm+ FFF+ 472,30 € 89 sehr gut
8 Allianz Leben Privatrente Invest Flex RF1 (E195) mmm+ FFF+ 476,59 € 88 sehr gut
9 Axa JustInvest Fonds-PrivatRente mm FFF+ 483,18 € 88 sehr gut
10 Axa JustgreenInvest Fonds-PrivatRente mm FFF+ 485,34 € 88 sehr gut
11 DBV Deutsche Beamtenversicherung  JustInvestÖD Fonds-PrivatRente mm FFF+ 483,18 € 88 sehr gut
12 Ergo Vorsorge  ERGO Rente Balance (Fonds) mmm+ FFF+ 479,51 € 88 sehr gut
13 Continentale  Rente Invest Tarif RI Bausteine GarantiePlus mmm FFF+ 477,35 € 87 sehr gut
14 Gothaer Lebensversicherung  Fondsrente (Baustein erhöhter Mindestrentenfaktor) m- FFF+ 486,82 € 85 sehr gut

Vorgaben: Private Rentenversicherungen - Fondsgebunden; Eintrittsalter 32 Jahre, Laufzeit 35 Jahre; Beitrag 150 Euro monatlich; Rentengarantiezeit zehn Jahre; Überschusssystem Rentenphase: Dynamik; klassische Verrentung; Fonds: ETF Europa/Welt. Die prognostizierte monatliche Rente wurde auf Basis einer angenommenen Wertentwicklung der Fonds von 6 Prozent pro Jahr berechnet.
Quelle: Franke und Bornberg; Stand: 04/2026

Privatrente hybrid mit 80 Prozent Beitragsgarantie

Auch unter den hybriden Privatrententarifen – bei gleichem Musterfall – setzt sich die Europa Lebensversicherung (Tarif „E-RIG“, 100 Punkte) an die Spitze. Es folgen Ergo Vorsorge („Ergo Rente Dynamik“, 95 Punkte) und LV 1871 („Mein Plan Hybrid“, 94 Punkte). 15 Tarife erhalten die Top-Bewertung „Sehr gut“.

Rang Gesellschaft Tarif Finanzstärke Ratingnote Mögliche Rente  Gesamtpunkte Gesamtnote
1 Europa Leben Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie Tarif E-RIG mmm+ FFF+ 533,00 € 100 sehr gut
2 Ergo Vorsorge  Ergo Rente Dynamik Tarif ERD mmm+ FFF+ 498,57 € 95 sehr gut
3 LV 1871  Mein Plan (Hybrid) Tarif FRV Bausteine Vertragsguthaben mmm+ FFF+ 496,17 € 94 sehr gut
4 Continentale Rente Invest Garant Tarif RIG mmm FFF+ 486,65 € 92 sehr gut
5 Allianz Leben PrivatRente InvestFlex mit Garantie RF1GD (E194) mmm+ FFF+ 455,56 € 91 sehr gut
6 Allianz Leben PrivatRente KomfortDynamik RFKU1 (E270) mmm+ FFF+ 464,49 € 91 sehr gut
7 Continentale Rente Invest Garant Tarif RIG Bausteine GarantiePlus mmm FFF+ 472,35 € 91 sehr gut
8 Ergo Vorsorge Ergo Rente Balance (Hybrid) (Baustein Rentenfaktor Plus) mmm+ FFF+ 523,14 € 91 sehr gut
9 Axa  Relax Rente Comfort Plus ALVI1 mm FFF 564,86 € 89 sehr gut
10 Axa  Relax Rente Chance mm FFF 547,62 € 89 sehr gut
11 DBV Deutsche Beamtenversicherung  Relax Rente Comfort Plus mm FFF 564,86 € 89 sehr gut
12 DBV Deutsche Beamtenversicherung  Relax Rente Chance mm FFF 549,72 € 89 sehr gut
13 Gothaer Leben GarantieRente Invest m- FFF 814,20 € 87 sehr gut
14 Volkswohl Bund  Fonds Modern Tarif FGR mmm FFF+ 464,00 € 85 sehr gut
15 Volkswohl Bund  Fonds Modern Next Tarif FGR mmm FFF+ 457,00 € 85 sehr gut

Vorgaben: Private Rentenversicherungen - Hybrid mit Garantie (80 Prozent der Beitragssumme); Eintrittsalter 32 Jahre, Laufzeit 35 Jahre; Beitrag 150 Euro monatlich; Rentengarantiezeit zehn Jahre; Überschusssystem Rentenphase: Dynamik; klassische Verrentung; Freier Fonds: ETF Europa/Welt. Die prognostizierte monatliche Rente wurde auf Basis einer angenommenen Wertentwicklung der Fonds von 6 Prozent pro Jahr berechnet.
Quelle: Franke und Bornberg; Stand: 04/2026

Basisrente fondsgebunden

Bei den rein fondsgebundenen Basisrenten werden Tarife von 31 Produkten bewertet; zugrunde liegt ein monatlicher Beitrag von 200 Euro. Den ersten Platz erreicht erneut die Europa Lebensversicherung (Tarif „E-BRI“, 100 Punkte). Dahinter folgt die Universa Lebensversicherung („Aufbaurente Topinvest“, 96 Punkte). Auf Rang drei liegen die Allianz Lebensversicherung („Basisrente Invest Flex“, 91 Punkte) und die Baloise Lebensversicherung („Baloise Best Invest Basis Fonds“, 91 Punkte) gleichauf. 17 Tarife werden mit der Bestnote „Sehr gut“ bewertet. 

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„Bei der Altersvorsorge ist ein Paradigmenwechsel nötig“

Vorgaben: Basisrentenversicherungen - Fondsgebunden; Eintrittsalter 32 Jahre, Laufzeit 35 Jahre; Beitrag 200 Eruo monatlich; Rentengarantiezeit zehn Jahre; Überschusssystem Rentenphase: Dynamik; klassische Verrentung; Fonds: ETF Europa/Welt. Die mögliche Rente basiert auf einer Projektion gemäß den Vorgaben der Produktinformationsstelle Altersvorsorge (PIA) mit einem Zinssatz von 2 Prozent pro Jahr.
Quelle: Franke und Bornberg; Stand: 04/2026. 

Basisrente hybrid mit 80 Prozent Beitragsgarantie

In der Hybridkategorie der Basisrente – ebenfalls 200 Euro Monatsbeitrag – führt die Europa Lebensversicherung (Tarif „E-BRIG“, 98 Punkte). Platz zwei teilen sich die Continentale („Basisrente Invest Garant“, 94 Punkte) und LV 1871 („Mein Plan Basisrente Hybrid“, 94 Punkte). Mit je 93 Punkten folgen die Allianz („Basisrente Komfort Dynamik“ und „Basisrente Invest Flex mit Garantie“) sowie Neue Leben („Aktivplan Basis“). Insgesamt 16 der 27 gelisteten Tarife erreichen die Note „Sehr gut“.

Rang Gesellschaft Tarif Finanzstärke Ratingnote Mögliche Rente  Gesamtpunkte Gesamtnote
1 Europa Leben Fondsgebundene Basisrentenversicherung mit Garantie Tarif E-BRIG mmm+ FFF+ 324,00 € 98 sehr gut
2 Continentale  Basisrente Invest Garant Tarif BRIG (Baustein Vertragsguthaben) mmm FFF+ 292,55 € 94 sehr gut
3 LV 1871  Mein Plan Basisrente (Hybrid) Tarif FBRV (Baustein Vertragsguthaben) mmm+ FFF+ 284,58 € 94 sehr gut
4 Allianz Leben Basisrente Komfort Dynamik Tarif BVRFKU1U.GD mmm+ FFF+ 283,81 € 93 sehr gut
5 Allianz Leben Basisrente InvestFlex mit Garantie Tarif BVRF1U.DG mmm+ FFF+ 281,21 € 93 sehr gut
6 Neue Leben  Aktivplan Basis Tarif NARHB26 (Hybrid) mm FFF+ 291,53 € 93 sehr gut
7 Hanse Merkur  Basis Care Invest mit Kapitalerhalt Tarif RB (Baustein Vertragsguthaben) mm FFF 315,50 € 91 sehr gut
8 Swiss Life Deutschland Swiss Life Maximo Basisrente Tarife 720/724 mmm FFF+ 264,96 € 89 sehr gut
9 Gothaer Leben Basis Vorsorge Garantierente Invest m- FFF 474,60 € 88 sehr gut
10 Stuttgarter  Performance+Basisrente (Hybrid) Tarif 79 mm FFF+ 276,00 € 88 sehr gut
11 Stuttgarter Performance+Basisrente (Hybrid) incl. GrüneRente Tarif 79 mm FFF+ 276,00 € 88 sehr gut
12 Volkswohl Bund  Fonds Modern Tarif BGR (Baustein Vertragsguthaben) mmm FFF+ 263,00 € 87 sehr gut
13 Volkswohl Bund  Fonds Modern Next Tarif BGR (Baustein Vertragsguthaben) mmm FFF+ 261,00 € 87 sehr gut
14 Alte Leipziger  AL_RenteFlex Tarif AR75 (Hybrid) m FFF 282,27 € 86 sehr gut
15 Ergo Vorsorge  Ergo Basis-Rente Balance (Hybrid) (Baustein Rentenfaktor 1. Schicht Plus) mmm+ FFF+ 268,39 € 86 sehr gut
16 Baloise  Baloise Best Invest Basis (Hybrid) Tarif BFR (Baustein incl. Hinterbliebenenschutz) mmm FFF+ 281,00 € 85 sehr gut

Vorgaben: Basisrentenversicherungen - Hybrid mit Garantie (80 Prozent der Beitragssumme); Eintrittsalter 32 Jahre, Laufzeit 35 Jahre; Beitrag 200 Euro monatlich; Rentengarantiezeit zehn Jahre; Überschusssystem Rentenphase: Dynamik; klassische Verrentung; Freier Fonds: ETF Europa/Welt. Die mögliche Rente basiert auf einer Projektion gemäß den Vorgaben der Produktinformationsstelle Altersvorsorge (PIA) mit einem Zinssatz von zwei Prozent pro Jahr.
Quelle: Franke und Bornberg; Stand: 04/2026. 