Die Ratingagentur Franke und Bornberg (F&B) hat auch dieses Jahr den Markt für Hausratversicherungen unter die Lupe genommen. 362 Tarife wurden untersucht und eingestuft.

Hausrat-Policen bieten Schutz über die eigen vier Wände hinaus

Hausratversicherungen gehören zu den wichtigsten Versicherungsarten innerhalb der Komposit-Sparte mit mittlerweile 27 Millionen Verträgen in Deutschland. Sie bietet Schutz für das Inventar, also für Einrichtungs-, Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände eines Privathaushalts.

Doch viele Tarife leisten deutlich mehr, sagt Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer von Franke und Bornberg. „Die Qualität einer Hausratversicherung zeigt sich nicht nur in den eigenen vier Wänden. Gerade unterwegs und im Internet lauern zahlreiche Gefahren.“ Wer hier nicht mit erstklassigen Leistungen punkten könne, verfehle eine gute Bewertung.

So hat Franke & Bornberg untersucht

Als Quellen für das Rating wurden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt. Die Testkandidaten wurden laut der Autoren zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, griff das Analysehaus auf sein aktuelles, siebenstufiges Bewertungsschema zurück. Für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen mussten zudem Mindeststandards erfüllt werden. Mehr zu den Bewertungsgrundlagen gibt es hier.

Fast 1000 mögliche Tarif-Kombinationen

2023 hatte F&B nach eigenen Angaben die Qualitätsmerkmale geschärft und an neue Trends angepasst. Im Vorjahr wurde unter anderem die Trennung in Top-, Standard- und Grundschutz aufgehoben. Nun blieben die Kriterien im aktuellen Rating unverändert. Hausratversicherungen kommen laut F&B häufig in mehreren Varianten auf den Markt. Fast alle Anbieter haben modulare Tarife im Programm. Auf diese Weise steigt die Gesamtzahl im diesjährigem auf rund 1.000 mögliche Tarif-Kombinationen. Das Analysehaus stellt deshalb eine Tariflinie immer in der besten Ausprägung (gegebenenfalls mit allen Bausteinen) und in der schwächsten Version dar. Das solle für mehr Überblick sorgen.

Anteil der Top-Tarife nimmt leicht zu

Insgesamt vergeben die Analysten im „Rating Hausratversicherungen 2024“ an 100 von 362 Tarifen die Höchstnote „FFF+“ (hervorragend). Der Anteil der Top-Tarife steigt damit leicht von 26 auf 28 Prozent. Sogar fast zwei Drittel aller Anbieter (60 von 95) können mindestens einen hervorragend bewerteten Tarif im Ranking platzieren.

Im Verfolgerfeld besetzen 21 Prozent aller Tarife die zweitbeste Kategorie. Sie erhalten die Note „FFF “ (sehr gut). Doch auch viele Produkte verfehlen den „FFF“-Mindeststandard beim Vorsorgebetrag. Dieser hilft, Neuanschaffungen und Preissteigerungen während des laufenden Versicherungsjahres auszugleichen. Tarife mit weniger als 15 Prozent Vorsorge kommen über die Note „ FF+“ nicht hinaus.

Immerhin 19 Prozent der Tarife besetzen die schlechtesten drei Ratingklassen und sind maximal ausreichend. Allerdings ist der Anteil gegenüber 2023 (21 Prozent) leicht gesunken.

Bildunterschrift

Die häufigsten Schwächen in den Bedingungswerken

Schwächere Tarife bieten oft zu geringe Leistungen bei Seng- oder Schmorschäden, Schäden durch Rauch und Ruß, Diebstählen aus dem Auto und auf Reisen sowie bei der Versicherung von Wertsachen, wie F&B erklärt. Auch bei Onlineschäden und unberechtigtem Gebrauch von Kreditkarten würden Leistungsunterschiede deutlich zutage treten.

Dabei müsse Qualität nicht teuer sein. Für eine Wohnung mit 100 Quadratmetern und 65.000 Euro Versicherungssumme einschließlich Elementarschutz gebe es guten Versicherungsschutz an einem Standort wie Hannover schon ab 100 Euro im Jahr. Teure Angebote können aber auch fast das Dreifache kosten, so die Analysten.

Hausrattarife werden grüner

Weitere Beobachtung: Nachhaltige Leistungsmerkmale bei Hausrattarifen sind laut F&B langsam auf dem Vormarsch. „Einige Hausratversicherer greifen den Wunsch vieler Verbraucher auf und setzen vermehrt auf Nachhaltigkeit“, sagt Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken. Zu den grünen Features gehörten zum Beispiel Mehrleistungen für nachhaltige Ersatzprodukte, die Übernahme von Mehrkosten für Reparatur statt Neukauf, energetische Modernisierungen von Haushaltsgeräten sowie Reparatur oder Wiederbeschaffung durch nachhaltige Unternehmen.

Mit innovativen Beratungsangeboten für nachhaltigen Schadenersatz könnten Versicherer ebenfalls punkten. „Wenn sich der positive Trend fortsetzt, sehe ich gute Chancen, dass Nachhaltigkeit von der Watchlist in unseren Rating-Kriterienkatalog für Hausrattarife aufsteigt“, so Monke.

Neu aufgenommen in die Analyse, aber noch nicht im Rating berücksichtigt, hat Franke und Bornberg den Versicherungsschutz für Balkonkraftwerke. Angesichts steigender Naturextreme sollte der Schutz vor Elementargefahren nicht länger eine Ausnahme darstellen, sondern Standardschutz werden, so die Forderung.