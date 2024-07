Nur knapp 10 Prozent der Unfall-Tarife sind „hervorragend“

Das Analysehaus Franke und Bornberg (F&B) hat eine Neuauflage seines Ratings in der Unfallversicherung vorgelegt. Dabei wurden 417 Tarife von 76 Versicherern untersucht.

Da es in den vergangenen Jahren keine Untersuchung in dieser Sparte gegeben hat, ziehen die Analysten einen Vergleich zum ersten Rating aus dem Jahr 2011. Seitdem steige die Produktqualität kontinuierlich und auch das Angebot sei vielfältiger geworden. Doch wachse damit auch die Komplexität.„Für Vermittler und Verbraucher gestaltet sich die Suche nach der besten Unfallversicherung zunehmend schwerer“, so F&B.

Anpassung an dynamische Marktentwicklung

Die Studienmacher haben die Marktentwicklung deshalb nach eigener Aussage zum Anlass für grundlegende Anpassungen beim „Rating Private Unfallversicherung“ genommen. Dabei gehe es vor allem um einheitliche Kriterien für alle Tarife und damit eine bessere Übersicht. „Unfalltarife sind mittlerweile so leistungsfähig, dass wir auf die Unterteilung in Grund- und Topschutz verzichten können“, sagt Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Das bedeute aber keine Abstriche bei der Qualität. Der neue Ansatz orientiert sich laut Franke am bisherigen Top-Schutz-Niveau.

Kriterien beim erweiterten Unfallbegriff nachgeschärft

Zentrales Vergleichskriterium ist die Definition des Unfallbegriffs. Dafür seien in der Untersuchung 2024 einige Punkte zum erweiterten Unfallbegriff klarer gefasst worden, darunter die Aspekte Eintrittswege und Stoffe. Unter den Begriff fallen Ereignisse, die bedingungsgemäß einem Unfall gleichgestellt werden. Das können etwa Infektionen, Vergiftungen oder Eigenbewegungen sein. „Versicherer sind beim erweiterten Unfallbegriff bislang recht kreativ unterwegs. Das macht einen aussagekräftigen Vergleich für Vermittler nicht leichter“, kritisiert Franke. Er wünsche sich verlässliche Standards anstelle vermeintlicher Alleinstellungsmerkmale.

Hohe Mitwirkungsanteile sind mittlerweile Standard

Tarife mit Gesundheitsprüfung bieten in der Regel einen höheren Mitwirkungsanteil. Deshalb hatte das Unfallrating von F&B bislang Tarife mit und ohne Gesundheitsfragen unterschieden. „Diese Unterscheidung wird aufgelöst. Da inzwischen auch Tarife ohne Gesundheitsfragen hohe Mitwirkungsanteile vorsehen, bewerten wir jetzt alle Unfalltarife in einer einzigen Gruppe und nach einheitlichen Kriterien. Das schafft Transparenz in der Beratung und senkt die Komplexität“, erklärt Franke. Für die Höchstnote „FFF+“ (hervorragend) wird ein Mitwirkungsanteil von 75 Prozent verlangt, bis zu dem kein Abzug erfolgt. Für die zweitbeste Bewertung „FFF“ (sehr gut) sind es noch 50 Prozent.

Was Top-Tarife können müssen

Für die Bestnote „FFF+“ müssen 85 Prozent, das heißt mindestens 2.316 von 2.725 möglichen Punkten erreicht sein. Unabhängig von der Gesamtpunktzahl wird ein Produkt stets dann eine Ratingklasse niedriger eingestuft, wenn es die Mindeststandards der jeweils höheren Klasse nicht erfüllt. Für die Top-Note müssen neben dem leistungsschädlichen Mitwirkungsanteil unter anderem die Kosten für Zahnbehandlung und Zahnersatz übernommen werden, wenn natürliche Zähne bei einem Unfall beschädigt werden.

Als Quellen für das Produktrating nutzt F&B ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, den Versicherungsschein und Geschäftsberichte. Die aktuellen Bewertungsrichtlinien können hier nachgelesen werden.

Die Ergebnisse

Weniger als 10 Prozent aller Tarife erreichen die Bestnote „FFF+“. In den beiden folgenden Leistungsklassen findet sich dagegen fast die Hälfte der Tarife wieder. Auch im Mittelfeld der Bewertungsskala findet sich ein nennenswerter Anteil von über 28 Prozent der Tarife. Bedenklich ist, dass 15,9 Prozent mangelhaft oder sogar ungenügend sind.

Diese Gesellschaften erhalten für mindestens einen Tarif die Höchstnote „ FFF+“: Alte Leipziger, Baloise, die Bayerische, Die Haftpflichtkasse, Gothaer, Hansemerkur, Ideal, Inter, Interlloyd, Janitos, Rheinland, Rhion, Stuttgarter, VGH, VHV und WWK. Eine Gesamtübersicht aller Tarife gint es hier.

Vergleichen zahlt sich aus

„Verbesserte Gliedertaxen, Optionen zum Mitwirkungsanteil sowie vielfältige Garantien erlauben heute passgenaue Lösungen“, sagt Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken bei F&B. So hätten neue Produktlinien steilere Progressionsverläufe und damit höhere Leistungen bei einem schwerwiegenden Unfall im Angebot. „Ob hilfreiche Assistance-Leistungen, umfangreiche Erweiterungen des Unfallbegriffs, Sofortleistungen oder Update-Garantien – diese Features machen aus einem Standardprodukt maßgeschneiderten Schutz. Ältere Tarife können da oft nicht mithalten“, so Monke.

Länger bestehende Verträge sollten deshalb kritisch geprüft werden. Manchmal sei ein Neuabschluss die bessere Wahl, zumal es das Leistungsplus häufig für kleines Geld gebe. So zahlt nach Angaben von F&B eine 30-jährige Angestellte für einen sehr guten Vertrag mit 100.000 Euro Versicherungssumme und 500er-Progression (prozentualer Wert, um den sich die zu zahlende Summe ab einem bestimmten Invaliditätsgrad erhöht) circa 150 Euro pro Jahr. Handwerker koste der gleiche Schutz circa 250 Euro oder mehr.

Nachhaltigkeit langsam auf dem Vormarsch

Was das Thema Nachhaltigkeit angeht, gibt es in der Sparte erste Ansätze. Abgesehen von der Kapitalanlage und umweltbewusstem Geschäftsbetrieb gibt es laut der Analysten auf den ersten Blick kaum Hebel für nachhaltige Unfallversicherungen. Doch mittlerweile beobachte man einen spannenden Ansatz: Erste Unfallversicherer verdoppeln Leistungen, wenn der Unfall im Ehrenamt, als Nothelfer oder als Helfer von Hilfsorganisationen passiert. „Nachhaltigkeit ist mehr als Umweltschutz. Wir begrüßen es, wenn Unfalltarife zunehmend soziale Aspekte aufgreifen“, sagt Monke. Für künftige Ratings stehe Nachhaltigkeit auf der „Watch-List“.