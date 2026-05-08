Franke und Bornberg hat 254 Rechtsschutztarife bewertet — mit ernüchterndem Befund: An der wichtigsten Hürde für die Bestnote scheitern auch viele sehr gute Tarife.

Franke und Bornberg hat 254 Rechtsschutztarife bewertet. Das Ergebnis: Es gibt viele sehr gute und gute Tarife, aber die meisten von ihnen bieten eine sehr wichtige Leistung nicht an.

Die Ratingagentur Franke und Bornberg (F&B) hat ihr aktuelles Rating zur privaten Rechtsschutzversicherung veröffentlicht. Untersucht wurden 254 Tarife und Tarifvarianten von 38 Versicherungsgesellschaften. Das Ergebnis: Mehr als sechs von zehn Tarifen erreichen mindestens die Note FFF (sehr gut). Gleichzeitig bleibt rund ein Fünftel der Tarife im befriedigenden Bereich oder schlechter.

Tarife: 12 Prozent hervorragend, 2 Prozent mangelhaft

Im Segment Familie erhalten 11,8 Prozent der Tarife die Höchstnote FFF+ (hervorragend), 50,8 Prozent die Note FFF (sehr gut) und weitere 15,7 Prozent FF+ (gut). Auf der anderen Seite landen 12,6 Prozent bei FF (befriedigend), 7,1 Prozent bei F+ (ausreichend) und 2 Prozent bei F (mangelhaft). Kein Tarif fällt in die schlechteste Klasse F- (ungenügend).

Bildquelle: Franke und Bornberg

Im Single-Segment ist die Verteilung ähnlich: Ebenfalls 11,8 Prozent der Tarife erreichen FFF+, 50 Prozent FFF und 15,4 Prozent FF+. Schlechter schneiden 11 Prozent mit FF, 9,1 Prozent mit F+ und 2,8 Prozent mit F ab.

Bildquelle: Franke und Bornberg

Allerdings sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten: Aufgrund der zur bekannten Noten-Skala hinzugefügten Bewertung „hervorragend“ ist das verwendete Schema relativ anbieterfreundlich. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet: Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Wo Tarife scheitern: Vorsorgliche Rechtsberatung als hartnäckige Hürde

Als häufiges Hindernis auf dem Weg zur Höchstnote identifiziert Franke und Bornberg die vorsorgliche Rechtsberatung: Viele Tarife ermöglichen keine anwaltliche Beratung, solange noch kein Rechtsschutzfall vorliegt. Für FFF+ ist dies jedoch ein Mindeststandard — gefordert wird mindestens eine jährliche anwaltliche Beratung sowie eine darüber hinausgehende Tätigkeit ohne Sachverhaltseinschränkung, mit mindestens 1.000 Euro Deckung während der Vertragslaufzeit.

Tarife unterhalb von FFF zeigen laut F&B Schwächen vor allem beim Arbeitsrechtsschutz, beim Immobilienrechtsschutz sowie beim außergerichtlichen Verwaltungs-, Steuer- und Sozialrechtsschutz. Auch beim Internet-Rechtsschutz und beim Rechtsschutz für Erb-, Familien- und Lebenspartnerschaftsrecht bleibe ein Teil der Angebote hinter dem erreichbaren Niveau zurück.

„Rechtsschutz ist längst kein Standardprodukt mehr — die Unterschiede zwischen den Tarifen sind beträchtlich. Wer bei der Auswahl nur auf die Prämie schaut, riskiert im Ernstfall böse Überraschungen“, sagt Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Christian Monke, Leiter Ratings Private Risiken, ergänzt: „Der Markt zeigt, dass Qualitätsverbesserung möglich ist — und dass sie nicht automatisch passiert. Wer als Versicherer in der oberen Hälfte des Ratings stehen will, muss in die Breite der Produktqualität investieren.“

Marktumfeld: Stabile Nachfrage, steigende Kosten

Der GDV rechnet für 2025 mit rund 26 Millionen Rechtsschutzverträgen. Parallel steigen die Kosten: Das Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 (KostBRÄG 2025) erhöht Anwalts- und Gerichtsgebühren um rund 250 Millionen Euro jährlich.

Die Schadenaufwendungen der Branche schätzt der GDV für 2025 auf 4,1 Milliarden Euro, nach 3,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Preisseitig beobachten die Analysten kein aggressives Pricing: Für einen sehr guten Tarif mit 150 Euro Selbstbehalt zahlen Singles ab rund 320 Euro jährlich, Familien ab 350 Euro.

Methodik

Franke und Bornberg bewertet ausschließlich auf Basis rechtsverbindlicher Unterlagen — Versicherungsbedingungen, verbindlicher Verbraucherinformationen, Antragsformulare und Versicherungsscheine. Selbstauskünfte der Versicherer oder Werbematerialien bleiben unberücksichtigt. Die Bewertungsskala reicht von FFF+ (hervorragend, ab 85 Prozent der erreichbaren Punkte) bis F- (ungenügend, unter 35 Prozent).

Bewertet werden nur Tarife, die alle vier Leistungsbereiche — Privat-, Berufs-, Verkehrs- sowie Wohnungs-Rechtsschutz — abdecken. Das Rating unterscheidet zwischen den Kategorien Familie (81 Kriterien) und Single (74 Kriterien).