Das Analysehaus Franke und Bornberg hat insgesamt 307 Tarife von 87 Gesellschaften in der Tierhalterhaftpflicht für Hunde und Pferde unter die Lupe genommen. Im Ergebnis beobachten die Analysten nach eigener Aussage seit dem letzten Rating im Jahr 2024 Fortschritte bei den Versicherungsbedingungen.

„Der Haftpflichtschutz für Besitzer von Hunden und Pferden wird kundenfreundlicher. Wer heute eine Haftpflichtversicherung für sein Tier abschließen will, findet bessere Leistungen als noch vor einem Jahr“, sagt Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg. Die Gesellschaft ist dabei der Meinung, dass diese Entwicklung etwas mit den eigenen Ratingkriterien zu tun habe.

Ein weiterer Grund für bessere Tarife sei der steigende Wettbewerb. Die Zahl der Anbieter von Haftpflichtschutz für Tierhalter wachse stetig. Ein riesiger Qualitätsschub aber zeichne sich bislang nicht ab, so Franke: „Echte Trends sehen wir derzeit nicht. Verbesserungen wie die Neuwertentschädigung finden nur schrittweise Eingang in die Bedingungswerke. Je neuer ein Tarif, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit für Topleistungen“.

Warum das Rating Tarife für Hunde und Pferde unterscheidet

Das Rating trennt nach Tierhalterhaftpflicht-Schutz für Hunde und Pferde. Viele Mindeststandards für Bestnoten sind in beiden Gruppen gleich. An anderer Stelle gibt es im Detail einige Unterschiede, so die Analysten. So sind Schäden an sogenannten Figuranten eine Besonderheit in der Hunde-Tierhalterhaftpflicht. Dabei handelt es sich um Menschen, die in der Ausbildung von Schutz- und Rettungshunden als Übungsgegner oder -opfer eingesetzt werden.

Spezielle Aspekte in der Pferde-Tierhalterhaftpflicht sind beispielsweise Mietsachschäden an Transportanhängern, Kutschen und Schlitten sowie die Mitversicherung von Jungtieren und Fohlen für mindestens zwölf Monate.

So funktioniert die Methodik

Als Quellen für das Rating wurden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten werden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden. Die Qualität der jeweiligen Regelungen wird im nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach werden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich werden Mindeststandards berücksichtigt“. Die sieben Bewertungsklassen reichen von „FFF+“ (hervorragend) bis „F-“ (ungenügend).

Insgesamt gehen in die Ratingbewertung für die Hundehalterhaftpflicht 35 Prüfkriterien ein. Diese sind thematisch 13 Hauptpunkten zugeordnet. Besonderes Augenmerk haben die Analysten auf die Deckungssumme, die Ausfalldeckung sowie die Mitversicherung von Schäden an gemieteten und geliehenen Sachen gelegt. In der Pferdehalterhaftpflicht werden 37 Kriterien berücksichtigt. Dabei bleiben die Ratingkriterien in beiden Gruppen zum Vorjahr unverändert.

Weitere Details können in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werden.

Die besten Hunde-Haftpflichttarife 2025

Im Bereich der Hundehalterhaftpflicht hat F&B 173 Tarife analysiert. Die Zahl der Anbieter ist gegenüber dem Erstrating von 83 auf 87 Gesellschaften gestiegen. Fortschritte gibt es auch in der Qualität. Allerdings erreichen nur 15 Tarife (8,7 Prozent) die höchste Bewertungsstufe. Auch die zweitbeste Kategorie verzeichnet einen leichten Zuwachs. Das Mittelfeld ist sehr breit. Es gibt weiterhin auch einige schwache Offerten.

Punktabzüge gibt es laut &F&B häufig, weil Schäden an gemieteten oder geliehenen beweglichen Sachen und am Inventar der Reiseunterkunft nicht oder nur unzureichend versichert sind. Auch die Aspekte Forderungsausfalldeckung, Neuwertentschädigung sowie Leistungen für geschädigte Figuranten zeigen bei schlechteren Tarifen oft Schwächen. Die sogenannte Versehensklausel regelt den Umgang mit versehentlichen Verletzungen einer vertraglichen Obliegenheit. Weniger Punkte erhalten Tarife, die in diesen Fällen nicht oder nur eingeschränkt zahlen, so die Autoren.

Die vollständige Rating-Ergebnisübersicht für Hunde-Tarife gibt es hier. Diese Versicherer erhalten für mindestens einen Tierhalterhaftpflicht-Tarif für Hunde die Bestnote „FFF+“ (in alphabetischer Reihenfolge):

Adcuri (Barmenia)

Alte Leipziger

Ammerländer

Andsafe

Barmenia

Die Haftpflichtkasse

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg

Hanse Merkur

Inter

Universa

Württembergische

Die besten Pferde-Haftpflichttarife 2025

Das Tierhalterhaftpflicht-Rating für Pferdehalter analysiert dieses Jahr 134 Tarife von 74 Anbietern. 2024 waren es 71 Versicherer. Hier zeigen sich ebenfalls Fortschritte gegenüber dem Vorjahr: Die Zahl der hervorragenden Tarife („FFF+“) steigt von 13 auf 17 (12,7 Prozent). Noch deutlicher ist der Fortschritt in der zweitbesten Wertungsklasse. 2025 erhalten 41 Tarife und damit 30,6 Prozent der Produkte die Note „FFF“ (sehr gut). Die Anteile in den unteren Bewertungsklassen sinken geringfügig.

Schwächere Tarife für Pferde scheitern laut der Analysten an Kriterien wie Forderungsausfalldeckung, Schäden an gemieteten oder geliehenen beweglichen Sachen wie Transportanhängern, Kutschen und Schlitten, Neuwertentschädigung oder Besitzstandsgarantie. Unter Besitzstandsgarantie verstehen die Analysten, dass Kunden nach einem Versichererwechsel in keinem Punkt schlechter gestellt werden als zuvor.

Die vollständige Rating-Ergebnisübersicht für Pferde-Tarife gibt es hier. Diese Versicherer erhalten für mindestens einen Tierhalterhaftpflicht-Tarif für Pferde die Bestnote „FFF+“ (in alphabetischer Reihenfolge):

Adcuri (Barmenia)

Alte Leipziger

Arag

Barmenia

Die Haftpflichtkasse

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg

Gothaer

Helvetia

Inter

NV-Versicherungen

Prokundo (Volkswohl Bund)

Württembergische

So wird Haftpflichtschutz für Tierhalter nachhaltiger

Immer wichtiger wird in dem Produktsegment das Thema Nachhaltigkeit. „Unter dem Stichwort nachhaltige Leistung übernehmen erste Versicherer Mehrkosten, zum Beispiel bis 1.000 Euro, für eine nachhaltige Beschaffung oder Reparatur“, sagt Christian Monke, Leiter Ratings Private Risiken bei F&B. Das gelte etwa für energieeffizientere Geräte, Produkte mit Fair-Trade- oder Umweltsiegel sowie Reparatur statt Ersatz.

Eine schlanke Schadenregulierung und effiziente Prozesse machten den Haftpflichtschutz ebenfalls ein Stück nachhaltiger. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nachhaltiges Investment noch immer den größten Hebel für mehr Nachhaltigkeit in der Assekuranz bilde, so Monke.

Fazit von Franke & Bornberg

Die Qualität in der Tierhalter-Haftpflichtversicherung steigt. Anspruchsvolle Mindeststandards liefern die Blaupause für weitere Fortschritte. Aber noch immer sind 40 Prozent aller Tarife nur befriedigend oder schlechter. Dabei gibt es guten Versicherungsschutz schon für weniger als zehn Euro im Monat. Erste Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zeigen sich vor allem bei der Leistung.