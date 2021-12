Redaktion 16.01.2015 Lesedauer: 1 Minute

Franken-Aufwertung Schweizer Bürger besitzen plötzlich 15 Prozent mehr Kaufkraft

"Gratulation, liebe Schweizer! Der Schweizer Franken hat über ein Mittagessen hinweg 15 Prozent gegenüber allen Währungen aufgewertet", schreibt Frank Meyer vom Bankhaus Rott & Frank Meyer, in seinem Blog. Was der Finanzexperte über die SNB-Entscheidung denkt und wie er deren Folgen für die Schweizer Börse und die bekanntesten Schweizer Aktien wie Nestle & Co. einschätzt.