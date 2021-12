Redaktion 18.03.2015 Lesedauer: 1 Minute

Frankfurt am Main Krawalle bei Blockupy-Protesten rund um die EZB

In Frankfurt am Main kommt es zu den befürchteten Ausschreitungen bei den Blockupy-Protesten: In der Innenstadt brennen Streifenwagen, Demonstranten werfen mit Steinen.