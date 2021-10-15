UBS-Analyse Frankfurt droht weltweit größte Immobilienblase

In Frankfurt ist das Risiko einer Immobilienblase derzeit weltweit am höchsten. Das geht aus dem aktuellen UBS Global Real Estate Bubble Index hervor.

Hochhäuser in Frankfurt: Die Preise am Immobilienmarkt zogen in den vergangenen Jahren stark an.

Der Frankfurter Wohnungsmarkt weist im internationalen Vergleich derzeit das höchste Blasenrisiko auf. Die Finanzmetropole führt vor Toronto und Hongkong derzeit den Global Real Estate Bubble Index von UBS Wealth Management an. Ein hohes Risiko besteht weiter in München, Zürich, Amsterdam, Paris, Vancouver und Stockholm.

>>>Vergrößern

Quelle: UBS

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

In Frankfurt haben sich die Wohnungspreise seit dem Jahr 2016 jedes Jahr durchschnittlich um 10 Prozent erhöht, teilt UBS Wealth Management mit. Obwohl sich die Bautätigkeit in den vergangenen Jahren beschleunigt hatte, überstieg die Nachfrage das Angebot. In der Folge stiegen die Mieten um fast 3 Prozent jährlich, was Frankfurt zur Stadt mit der dritthöchsten Mietinflation unter allen von UBS Wealth Management untersuchten Städten macht.

Gleichzeitig hat das günstige Finanzierungsumfeld dafür gesorgt, dass sich die Stadt zu einem Hotspot für spekulative Investitionen entwickelt hat. Vermehrte Bautätigkeiten im Luxussegment haben die Preisinflation zusätzlich verstärkt. Aktuell zeichnet sich jedoch ein Wandel ab: Angesichts des immer unerschwinglicher werdenden Wohnraums und den neuen Möglichkeiten beim flexiblen Arbeiten ist das Bevölkerungswachstum in der Stadt vorerst zum Stillstand gekommen, teilt UBS Wealth Management mit.