Redaktion 29.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Frankfurt KfW begibt erste Renminbi-Anleihe

Frankfurt will führendes Finanzzentrum in Europa für die chinesische Währung Renminbi werden. Erstmals wurde nun an der Börse Frankfurt eine entsprechende Anleihe platziert. Damit will nicht nur die Förderbank KfW ein Zeichen setzen.