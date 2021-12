Frankfurt, München, Stuttgart In diesen deutschen Städten verdienen Finanzexperten am besten

Wer in Finanzbereich eines Unternehmens in Frankfurt arbeitet, verdient 16 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt. Das rechnete die Personalberatung Robert Half in ihrer Gehaltsstudie aus. In Städten wie München, Stuttgart oder Wiesbaden liegen die Gehälter ebenfalls deutlich über dem deutschen Durchschnitt.



Unterdurchschnittlich entlohnt werden Angestellte in den Städten Köln und Bonn. Am wenigsten Geld nehmen Finanzexperten in Berlin und Essen mit nach Hause. In Hamburg und Düsseldorf hingegen werden durchschnittliche Gehälter gezahlt.

