In welchen Finanzmetropolen sitzen die großzügigsten Arbeitgeber unter den Finanzdienstleistern? DAS INVESTMENT.com ging dieser Frage mithilfe einer internationalen Gehälter-Datenbank nach. Das Ergebnis: Frankfurt schlägt London - und auch eine weitere deutsche Stadt schafft es in die Top-10.

Frankfurt (Bild) schlägt in Sachen Gehälter bei Finanzdienstleistern London und viele andere europäische Metropolen. Doch in vier Städten gibt es noch mehr Geld für Finanzexperten. Foto: Getty Images

Finanzexperten in London zählen nicht gerade zu den Geringverdienern. Bestverdiener sind sie aber noch lange nicht. Im Gehälter-Ranking von DAS INVESTMENT.com und dem Karriere-Portal Emolument landet Englands Hauptstadt lediglich auf dem siebten Platz. In welchen Finanzmetropolen die Belegschaft von Finanzdienstleistungs-Unternehmen am besten bezahlt wird - wir zeigen es Ihnen.

Bei den Gehaltsdaten handelt es sich um eigene Angaben der Mitarbeiter. Es wurden lediglich Städte berücksichtigt, für die eine ausreichend große Datenmenge (mindestens 50) vorliegt. Alle Angaben sind Median-Werte, das heißt, jeweils die Hälfte der Einträge liegt darüber beziehungsweise darunter.