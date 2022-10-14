18. und 19. Oktober Frankfurt School veranstaltet Krypto-Konferenz

Startschuss zur Kryptokonferenz CAC22B: Das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance & Management lädt am 18. und 19. Oktober zu dem Branchen-Event ein. Hier das Programm und der Anmeldecode für die kostenlose Teilnahme.

Sitzlandschaft, entworfen für die virtuelle Welt Metaverse: Das Metaverse ist eines der Themen, die auf der bevorstehenden Krypto-Konferenz der Frankfurt School zur Sprache kommen sollen.

Am 18. Und 19. Oktober veranstaltet das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance & Management die nächste große Blockchain-Konferenz. Es geht dabei um eine breite Themenpalette, darunter Kryptowährungen, Blockchains im Vergleich, Krypto-Assets, Metaverse, Vorteile der Blockchain-Technologie für Unternehmen und vieles mehr.

Die Vor-Ort-Veranstaltung namens CAC22B – die Vorgängerkonferenz CAC22A fand im April statt – wird zeitgleich in einem Internet-Livestream übertragen. Für diesen vergeben die Veranstalter kostenlose Online-Tickets. Interessierte können sich hier registrieren >>

Mit dem Code Crypto22X gibt es das regulär 50 Euro kostende Ticket gratis.

Die CAC22B ist die siebte Blockchain-Konferenz der Frankfurt School. Im vergangenen Jahr haben laut Veranstalterangaben 5.000 Interessierte vor Ort und digital teilgenommen.

Mehr Informationen zur Konferenz gibt es hier >>

Hier geht es zum Programm der CAC22B >>