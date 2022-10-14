18. und 19. Oktober Frankfurt School veranstaltet Krypto-Konferenz
Am 18. Und 19. Oktober veranstaltet das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance & Management die nächste große Blockchain-Konferenz. Es geht dabei um eine breite Themenpalette, darunter Kryptowährungen, Blockchains im Vergleich, Krypto-Assets, Metaverse, Vorteile der Blockchain-Technologie für Unternehmen und vieles mehr.
Die Vor-Ort-Veranstaltung namens CAC22B – die Vorgängerkonferenz CAC22A fand im April statt – wird zeitgleich in einem Internet-Livestream übertragen. Für diesen vergeben die Veranstalter kostenlose Online-Tickets. Interessierte können sich hier registrieren >>
Mit dem Code Crypto22X gibt es das regulär 50 Euro kostende Ticket gratis.
Die CAC22B ist die siebte Blockchain-Konferenz der Frankfurt School. Im vergangenen Jahr haben laut Veranstalterangaben 5.000 Interessierte vor Ort und digital teilgenommen.
Mehr Informationen zur Konferenz gibt es hier >>