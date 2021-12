Sprung in die Top Ten Frankfurt steigt in Rangliste der wichtigsten Finanzzentren auf

Gute Nachricht für Deutschlands wichtigste Finanzmetropole: Im Global Financial Centres Index, der die Bedeutung der Finanzzentren weltweit bewertet, schafft Frankfurt den Sprung in die Top Ten. Gleich sieben Plätze ging es für die Stadt am Main nach oben, die nun Rang neun belegt. San Francisco gehört damit nicht mehr zu den zehn wichtigsten Finanzplätzen der Welt.

An der Spitze liegt weiterhin New York. London belegt Rang zwei, liegt aber nur noch einen Punkt vor dem Drittplatzierten Shanghai. Im Zuge des Brexits hatten viele Banken und Finanzdienstleister angekündigt, Arbeitsplätze aus der britischen Hauptstadt abzuziehen. Vor allem Frankfurt könnte davon profitieren, sagen Experten. Hongkong verbesserte sich um einen Platz auf den vierten Rang, Singapur folgt an fünfter Stelle. Tokio fiel um drei Plätze vom vierten auf den siebten Rang zurück.

Die zehn wichtigsten Finanzplätze der Welt in der Übersicht:

New York London Shanghai Hongkong Singapur Peking Tokio Shenzhen Frankfurt Zürich

Der Global Financial Centres Index wird halbjährlich, im März und September, vom Beratungsunternehmen Z/Yen veröffentlicht. Von 126 Finanzzentren weltweit schafften es 114 in den aktuellen Hauptindex. Sie werden laut Unternehmen nach 143 Kriterien bewertet. Die Daten stammen von der Weltbank, dem Analysehaus Economist Intelligence Unit, der OECD und den Vereinten Nationen. Zudem fließt eine Online-Umfrage unter mehr als 10.000 Teilnehmern in die Wertung ein.