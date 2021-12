Kerstin Kubanek 06.12.2007 Lesedauer: 1 Minute

Frankfurt Trust startet defensiven Dachfonds

Frankfurt Trust startet mit Phoenix Trust Asset Management den Dachfonds PTAM Strategie Portfolio Defensiv (WKN: A0M 1 UH). Er investiert größtenteils in europäische Rentenpapiere und Pfandbriefe. Zur Renditeoptimierung legt er auch in börsengehandelte Indexfonds des Euro-Stoxx an.