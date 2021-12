Redaktion 10.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Frank Fischer: „Die Gefahr lauert in den USA“

Ein nachgebender Transport-Index war in der Vergangenheit immer ein sicherer Indikator für eine nachlassende Konjunktur, warnt Shareholder-Value-Manager Frank Fischer. Und weil genau dies derzeit in den USA zu beobachten sei, erwartet er für den Herbst an den Börsen wenig Gutes.