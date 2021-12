Redaktion 29.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Frank Fischer: „Wir haben den Fuß neben der Bremse“

Der Brexit ist der Beschleuniger für eine Bankenkrise 3.0, warnt Frank Fischer in einem aktuellen Interview mit E-Fundresearch.com. Der Vorstand der Shareholder Value Management AG erläutert, wie sich Anleger in einem solchen Umfeld am besten verhalten.